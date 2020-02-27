سامسونج تريد بيع شاشاتها القابلة للطي للشركات الأخرى

فاطمة أيت طالب - دبي - تعمل شركة سامسونج على تطوير الشاشات القابلة للطي منذ فترة طويلة جدًا، وفي العام الماضي، ظهرت التقنية لأول مرة على الهاتف الذكي Galaxy Fold. حتى الآن، ليست هناك الكثير من الشركات التي تقدم أجهزة مماثلة، ولكن هذا قد يتغير في المستقبل.

وذلك لأن قسم الشاشات في شركة سامسونج أعلن عن تسويق زجاج Ultra Thin Glass الذي يمكن إستخدامه في تطوير الهواتف الذكية المزودة بالشاشات القابلة للطي. ووفقا لنائب رئيس فريق تسويق شاشات الهواتف الذكية في شركة سامسونج، السيد Dennis Choi، فقد صرح بالقول : ” بفضل نافذة غطاء البوليميد الموجودة لدينا، فإن تطوير غطاء Ultra Thin Glass الجديد المرن للغاية يمكننا الآن من تلبية إحتياجات العملاء الأكثر تطلبًا “.

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وأضاف : ” من الواضح أن Ultra Thin Glass من سامسونج هو بديل صناعي جذاب للغاية والذي يُعد مثالاً هامًا آخر على تفانينا في تطوير التكنولوجيا وتميزنا على مستوى التصنيع “. ومن غير الواضح من الذي قد يتطلع لشراء شاشات سامسونج القابلة للطي، ولكن مع إتاحة سامسونج شاشاتها القابلة للطي للشركات الأخرى، فينبغي أن يؤدي ذلك إلى تطوير المزيد من الأجهزة المماثلة.

حتى الآن، لا يُمكننا حساب سوى أربع شركات صنعت أو أنتجت أجهزة قابلة للطي. يشمل ذلك سامسونج و Huawei و Motorola و Royole. في الوقت الراهن، لا تزال الأجهزة القابلة للطي تحظى بإقبال مُختلط، فالجميع أشاد بها كمفهوم، ولكن قوبل التنفيذ حتى الآن بمراجعات مُختلطة.