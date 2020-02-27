الهاتف Galaxy S20 Ultra يبدأ بتلقي أول تحديث له على الإطلاق

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Galaxy S20 Ultra الرائد الأحدث من شركة سامسونج بدأ الآن بتلقي أول تحديث له. هذا التحديث متوفر حاليًا في كوريا الجنوبية، ويعمل على تحسين جودة الكاميرا، وتحسين الفلاش التلقائي، ويجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر مارس.

هذا التحديث يبلغ حجمه 418 ميغابايت، ونظرًا إلى أنه متوفر حاليًا في كوريا الجنوبية، فهي مسألة وقت فقط قبل أن نسمع بأن هذا التحديث شق طريقه أيضًا إلى المزيد من البلدان حول العالم.

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هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.