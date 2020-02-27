Huawei P40 Lite يصل إلى أوروبا .. لكنه نسخة عن Nova 6 SE

تستعد هواوي بتاريخ 26 مارس للكشف عن سلسلة Huawei P40، لكن شركة الهواتف الذكية الصينية استبقت الموعد و

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Con HUAWEI P40 lite mira todo lo que te llevas:



🎛 Cuádruple cámara IA con campo de visión de 120º

⚙️ Chipset Kirin 810

🔋 Batería de 4.200 mAh

⚡️ Supercharge: carga al 70% en solo 30 mins



¡Contigo el futuro empieza hoy! pic.twitter.com/lr4J1jds9r — Huawei Mobile España (@HuaweiMobileESP) February 26, 2020

الآن عن جهاز Huawei P40 Lite في إسبانيا، ومع ذلك، فإن Huawei P40 Lite هو هاتف جديد بالاسم فقط، لأنه على ما يبدو إصدار جديد لما يعرفه العملاء الصينيون باسم Huawei Nova 6 SE ويعرفه العملاء الماليزيون باسم Huawei nova 7i.

أما بالنسبة للمواصفات، فإن Huawei P40 Lite يتضمن كاميرا خلفية رباعية العدسة ومعالج HiSilicon Kirin 810 الذي يقترن مع ما يصل إلى 8GB من ذاكرة الوصول العشوائي، وبطارية بسعة 4200 ميلي أمبير داعمة للشحن السريع SuperCharge بقدرة 40 واط، بحيث يتم شحن 70 في المئة من سعة البطارية خلال 30 دقيقة.

وهناك واجهة المستخدم EMUI 10 المعتمدة على أندرويد 10، لكنها مبنية بالإعتماد على خدمات هواوي المحمولة (HMS) بدلًا من خدمات جوجل المحمولة (GMS)، مما يعني عدم الوصول إلى خدمات جوجل الأساسية مثل متجر جوجل بلاي وجيميل ويوتيوب وغيرها.

وتتميز شاشة LCD مقاس 6.4 إنشات بدقة 1080×2310 مع ثقب في الزاوية العلوية اليسرى للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابيكسل، ويحتوي الهاتف على مساحة تخزين 128 جيجابايت يمكن توسيعها عن طريق بطاقة (microSD).

ويتضمن هاتف Huawei P40 Lite كاميرا خلفية رباعية بعدسة أساسية بدقة 48 ميجابيكسل، وعدسة واسعة جدًا بدقة 8 ميجابيكسل، وعدسة ماكرو مخصصة بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر العمق بدقة 2 ميجابيكسل.

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ويحتفظ Huawei P40 Lite بمقبس سماعة الرأس 3.5 ميليمتر، ويتميز بمستشعر بصمة للمصادقة مثبت على الجانب ضمن زر التشغيل، ويقال إن سعر الجهاز هو 299 يورو (زهاء 326 دولارًا) لنسخة 6/128 جيجابايت، لكن لا توجد معلومات حول النسخة الأقوى المتضمنة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

ويأتي الهاتف بثلاث خيارات لونية هي الأسود (Midnight Black) والزهري (Sakura Pink) والأخضر (Crush Green)، ومن المفترض أن يكون متاحًا للطلبات المسبقة ابتداءً من تاريخ 2 مارس، ومع ذلك، لا تتوفر معلومات حول موعد وصوله إلى الأسواق الأخرى.