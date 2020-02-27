سامسونج تعد بتحسين تجربة كاميرا Galaxy S20 Ultra

استجابت شركة سامسونج لبعض المشكلات التي وجدها المراجعون الأوائل مع نظام الكاميرا على هاتفها الجديد Galaxy S20 Ultra، ووعدت العملاقة الكورية الجنوبية بحل المشكلات عبر تحديث جديد مخصص لتحسين تجربة الكاميرا، وذلك بالرغم من أنها لا تعترف بأي مشكلة محددة.

وبالرغم من أنه ليس من غير المعتاد إصدار تحديث لجهاز قبل إطلاقه رسميًا، لكن الشركة أصدرت هذا التحديث في كوريا الجنوبية قبل إطلاق الجهاز عالميًا، والذي يوضح وجود تحسينات للكاميرا، بحيث تعالج مشكلة التركيز التلقائي.

وقالت سامسونج في بيان: “يتميز Galaxy S20 بنظام كاميرا متطور ومبتكر، ونحن نعمل باستمرار على تحسين الأداء لتقديم أفضل تجربة للمستهلكين، وكجزء من هذا الجهد المستمر، نعمل على تحديث مستقبلي لتحسين تجربة الكاميرا”.

وبالرغم من أن Galaxy S20 و S20 Plus و S20 Ultra ليسوا معروضين للبيع حتى الآن، إلا أن المراجعات الأولية لجهاز Galaxy S20 Ultra من PC Mag و Input أدت إلى حصوله على إنتقادات شديدة بسبب الأداء الضعيف لميزة الضبط التلقائي للصورة، وميزة تنعيم البشرة بقوة ومعالجة الصور والوضع الليلي.

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وكانت مشكلة الضبط التلقائي للصورة، على وجه الخصوص، سببًا رئيسيًا للقلق بين المراجعين، حيث لاحظوا أن الكاميرا تفشل في التركيز بشكل صحيح أثناء التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو، كما أن نظام الضبط التلقائي للصورة غير موثوق به، وغالبًا ما يستغرق وقتًا طويلاً للتركيز على الموضوع ويفشل أحيانًا في ذلك.

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وتشوه مثل هذه المشكلة صورة هاتف Galaxy S20 Ultra الذي سلطت سامسونج الضوء بشكل كبير على كاميرته، والتي تعد واحدة من نقاط البيع الرئيسية للجهاز.

وتتضمن كاميرا هاتف Galaxy S20 Ultra جهاز استشعار ضخم ISOCELL Bright MH1 بدقة 108 ميجابيكسل مع عدسة تليفوتوغرافية بدقة 48 ميجابيكسل، والتي أوضحت سامسونج أنها قادرة على التكبير بقدرة تصل إلى 100X.