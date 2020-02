شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تحذر صانعى الأفلام من تجسيد شخصيات شريرة يحملون هواتف آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن للمشاهدين الآن استخدام طريقة سهلة للتمييز بين الأبطال والأشرار في الأفلام، فقط من خلال النظر إلى نوع الهاتف الذي يستخدمونه، فإذا كانت هناك شخصية تستخدم أيفون، فبالتأكيد لم ينته بهم الأمر إلى أن تكون شخصيات شرير، حيث كشف الكاتب والمخرج الأمريكى ريان جونسون، أنه لم يسمح له إلا بإظهار شخصيات جيدة باستخدام منتجات شركة أبل، فقد حظرت الشركة استخدام هواتف الأيفون للشخصيات الشريرة في الأفلام.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، هذا بسبب إرشادات المنتجات الصارمة من أبل، التي تصر على أن منتجاتها لا يمكن استخدامها إلا من جانب الأبطال أو الشخصيات الجيدة في الأفلام والبرامج التلفزيونية.

وقال جونسون، "لا أعرف ما إذا كان ينبغي علي أن أقول هذا أم لا"، مضيفا " لأنه قد يكشف عن اللغز التالي الذي أكتبه".

وأضاف "لكن انسوا ذلك، سأقولها.. أبل يسمحون لك باستخدام أجهزة أيفون في الأفلام، ولكن هذا أمر محوري للغاية أنه إذا كنت تشاهد فيلمًا غامضًا، فلا يمكن للأشرار استخدام أجهزة أيفون أمام الكاميرا".

وأوضح ساخرا "كل مخرج سينمائي لديه بطل شرير في فيلمه يفترض أن يكون سراً يريد قتلي الآن".

وحصلت شركة أبل على مدار العقد الماضى على استخدامات لمنتجاتها في الأفلام أكثر من أي علامة تجارية أخرى، حيث تم عرض منتجات أبل في Sex and the City و The Family Guy و Captain America: The Winter Soldier و Fast Five و عدد آخر من البرامج التلفزيونية والأفلام.

وعن الإرشادات حول كيفية تصوير منتجاتها من جانب المطورين الذين يروجون لتطبيق أو ملحق، تقول أبل، إنه يجب أن يظهر فقط في أفضل ضوء، بطريقة أو سياق ينعكس بشكل إيجابي على منتجات أبل وعلى Apple Inc.