كوالكوم تكشف عن الهواتف القادمة التي ستستخدم المعالج Snapdragon 865

فاطمة أيت طالب - دبي - المعالج Snapdragon 865 والذي أعلنت عنه شركة كوالكوم في شهر ديسمبر من العام الماضي سيكون هو القلب النابض لمعظم الهواتف الذكية الرائدة التي ستصل إلى السوق، على الأقل في النصف الأول من هذا العام. لقد تم بالفعل الإعلان عن بعض من هذه الهواتف الذكية من قبل شركات مثل Sony و Samsung و LG و Xiaomi. أما وقد قلنا ذلك، فقد كشفت لنا شركة كوالكوم الآن عن بعض من الهواتف الذكية القادمة التي ستستخدم هي الأخرى المعالج Snapdragon 865.

نشرت شركة كوالكوم بيانًا صحفيًا حول معالجها الرائد الأحدث، Snapdragon 865. في الواقع، ذهب الأمر إلى أبعد من ذلك وكشف عن أسماء بعض الهواتف التي كانت مجرد إشاعة غامضة حتى الآن. وإليكم بعض الهواتف غير المعلن عنها التي أكدت لنا شركة كوالكوم قدومها مع المعالج Snapdragon 865 :

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Black Shark 3

FCNT arrows 5G

Oppo Find X2

Lenovo Legion Gaming Phone

Nubia Red Magic 5G

Redmi K30 Pro

Asus ROG Phone 3

vivo APEX 2020 Concept Phone

Asus ZenFone 7

كشفت لنا شركة كوالكوم أن هناك أكثر من 60 جهاز قيد التطوير حاليًا يستخدمون المعالج الرائد الأحدث من الشركة. العدد الإجمالي للأجهزة المُعلن عنها والتي لا تزال قيد التطوير وتستخدم معالجات Snapdragon 8xx Series كسر حاجز 1750 تصميم.