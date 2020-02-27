أول صورة واقعية مُسربة لساعة Oppo الذكية القادمة تؤكد لنا قدومها مع نظام WearOS

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا العام، كشف مسؤول تنفيذي في شركة Oppo عن أول صورة رسمية لساعة Oppo الذكية القادمة، والتي تكشف لنا عن تصميمها. اليوم، نحن هنا مع صورة واقعية تستعرض لنا تصميم ساعة Oppo الذكية القادمة وتؤكد لنا أنها ستعمل بنظام WearOS من شركة جوجل، مما يغلق الباب أمام الشائعات التي تتحدث عن إمكانية قدوم هذه الساعة الذكية مع نظام التشغيل التابع للشركة.

ووفقا لما ذكره المسرب، فسوف يتم إطلاق هذه الساعة الذكية بسعر قوي ولن تكون كبيرة الحجم. من المحتمل أن تضم الساعة الذكية ميزة التخطيط الكهربائي للقلب، ولكن مسؤولي الشركة ظلوا صامتين بشأن هذه المسألة.

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من المتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن هذه الساعة الذكية من قبل شركة Oppo في اليوم السادس من شهر مارس المقبل، وهو نفس اليوم الذي سيتم فيه إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف الرائد Oppo Find X2. كان من المخطط في الأصل أن يتم الإعلان عن هذه المنتجات في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020، ولكن بسبب إلغاء هذا الحدث، قررت شركة Oppo تأجيل الإعلان الرسمي.