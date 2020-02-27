طقس اليوم الخميس.. دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على الوجه البحري





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا بالقاهرة الكبرى، مع وجود شوائب عالقة نهارًا صباحًا، والرياح معتدلة، وفي الوجه البحري يسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتظهر شبورة صباحًا وشوائب عالقة نهارًا على بعض المناطق والرياح معتدلة.

ويتوقع الخبراء أن يسود السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا وشوائب عالقة نهارًا وحركة الرياح معتدلة، وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يكون الطقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا والرياح معتدلة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة.

وفي شمال الصعيد، يسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا على بعض المناطق والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد يكون الطقس مائلًا للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

القاهرة 12 23

شبين الكوم 11 23

طنطا 11 23

دمنهور 11 22

الإسكندرية 10 22

بلطيم 10 22

مطروح 09 23

السلوم 09 23

سيوة 08 24

بورسعيد 13 21

دمياط 12 20

الزقازيق 10 24

الإسماعيلية 09 25

السويس 10 24

العريش 11 22

رفح 10 21

رأس سدر 09 21

نخل 06 21

نويبع 12 23

طابا 11 21

كاترين 05 15

الطور 10 24

شرم الشيخ 13 26

الغردقة 11 25

مرسى علم 12 23

الفيوم 12 23

بني سويف 09 24

المنيا 07 25

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أسيوط 08 25

سوهاج 10 25

قنا 09 25

الأقصر 08 25

أسوان 09 26

أبوسمبل 10 26

الوادي الجديد 06 25

شلاتين 16 25

أبو رماد 16 24

حلايب 17 22

رأس حدربة 18 21

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية

مكة المكرمة 20 32

المدينة 14 30

الرياض 09 24

المنامة 17 22

أبوظبي 18 24

الدوحة 16 23

الكويت 10 23

دمشق 05 18

بيروت 14 19

عمان 07 18

القدس 08 14

غزة 13 22

بغداد 09 22

مسقط 20 26

صنعاء 08 26

الخرطوم 19 35

طرابلس 10 17

تونس 09 18

الجزائر 08 18

الرباط 08 20

نواكشوط 19 33