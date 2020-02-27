شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أجهزة التعرف على الوجه بالصين تكشف هوية الأشخاص أثناء ارتداء الكمامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت الشركات الصينية المتخصصة فى التعرف على الوجه بتحديث التقنية لتحديد الأشخاص الذين يرتدون أقنعة فى أعقاب تفشى فيروس كورونا، إذ تعد شركة SenseTime، بطل الصين فى الذكاء الاصطناعى، وواحدة من أكثر الشركات الناشئة قيمة فى العالم، لذا قررت تحسين تقنية التعرف على الوجه لضمان قدرتها على التعرف على شخص دون الحاجة إلى خلع الكمامة.

ووفقًا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، بدلاً من الاعتماد على رؤية فم الشخص، فإن النظام قادر على معرفة هوية الشخص من مجرد عيونه ومنطقة الأنف العليا من وجهه، إذ تأتى هذه الخطوة بعد أن بدأ الكثير من الأشخاص فى جميع أنحاء العالم بشكل متزايد ارتداء الأقنعة الطبية وحتى أجهزة التنفس لمنع الإصابة بفيروس كورونا COVID-19 المميت، إذ أودى هذا المرض بحياة أكثر من 2700 شخص حول العالم وأصاب ما مجموعة 80.000 شخص.

ويعمل الباحثون على توسيع قدرات التعرف على الوجه منذ عدة سنوات، ليصبح من الممكن التعرف على الأشخاص أثناء ارتداء النظارات والمكياج وشعر الوجه، لكن اندلاع فيروس كورونا فى ووهان،-الذى انتشر الآن فى جميع أنحاء العالم ويعتقد الخبراء الطبيون أنه على وشك التحول إلى وباء-، سرع فى انتشار هذه التقنية.

أعلنت SenseTime فى وقت سابق من هذا الشهر أنها تقوم بدمج ميزات جديدة لنظامها بالفعل لمكافحة الأقنعة وفيروس كورونا، ومن بينها كاميرات التصوير الحرارى التى يمكنها تحديد الأشخاص الذين يعانون من الحمى، وهو مؤشر رئيسى لفيروس كورونا.

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وأوضحت شركة SenseTime أن هذه التجربة أصبحت موجودة فى ثلاثة مواقع عامة، كما أوضحت أنها أضافت الآن أيضًا خوارزمية مقاومة الأقنعة لتشديد قبضتها على المدنيين.

يستخدم هذا النظام على نطاق واسع من قبل السلطات الصينية، ويمكن استخدامه لمراقبة الأشخاص الذين يخالفون التعليمات الصارمة التى تفرض على السكان ارتداء أقنعة لوقف انتشار المرض.

وقالت الشركة فى بيان: "بهذه الطرق، يتم تزويد موظفى الإدارة بمجموعة كاملة من معلومات الوقاية من الأوبئة مثل درجة حرارة الجسم، وحالة ارتداء القناع ، وهوية الموظف".