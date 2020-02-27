شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تخيل.. شركات توصيل الركاب تزيد التلوث 70% أكثر من نظام المواصلات التقليدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقول العلماء إن هذا الأمر يحدث بسبب طول أوقات القيادة وزيادة الازدحام وزيادة العدد الإجمالي لرحلات السيارات، بالإضافة إلى تقليل ركوب وسائل النقل العام.

ويقدر اتحاد العلماء (USC)، أن الرحلة الفردية تولد انبعاثات أكبر بنسبة حوالي 47 % من رحلة سيارة خاصة في مركبة ذات متوسط كفاءة في استهلاك الوقود، بسبب عدة عوامل منها مقدار الوقت الذى يقضيه السائق بدون راكب للوصول إلى نقطة الالتقاط التالية.

وقال اتحاد العلماء USC، إنه بدلاً من تقليل أو استبدال كمية رحلات السيارات، يمكن لشركات التوصيل فعليًا إضافة الطرق الأكثر صداقة للبيئة مثل القطارات، وكذلك الدراجات في المسافات القصيرة.

Advertisements

ويضيف هذا الكم الهائل من الرحلات الممكّنة أيضًا إلى الازدحام في المناطق الحضرية، وهذا عامل آخر وراء زيادة الانبعاثات.

وقد ربطت الدراسات السابقة تأثير الازدحام بزيادة استهلاك الوقود وزيادة الانبعاثات، في المناطق الحضرية مثل سان فرانسيسكو ومانهاتن.

على الرغم من التأثير السلبي، يقول الباحثون إن شركات التوصيل يمكنها اتخاذ العديد من الخطوات المعقولة للمساعدة في تخفيف انبعاثات الكربون الخاصة بها، والتي من بينها، وفقا لجامعة جنوب كاليفورنيا، استبدال المركبات التقليدية بالسيارات الكهربائية.