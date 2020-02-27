قال "محمود شاهين"، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تحسنا في الأحوال الجوية منذ الصباح الباكر، لافتا إلى أن هناك شبورة مائية كثيفة على أغلب الطرق والمحاور وهي ديليل على استقرار الأحوال الجوية.
وتابع "شاهين" هلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" والمذاع عبر فضائية dmc": فرص سقوط الأمطار تنعدم على كافة الأنحاء، كما أن درجات الحرارة ترتفع تدريجيًا وتزيد فرص سطوع الشمس
وأضاف أن درجات الحرارة ستتخطى المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بارتفاعها خلال الـ 72 ساعة المقبلة.
درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 12 23
شبين الكوم 11 23
طنطا 11 23
دمنهور 11 22
الإسكندرية 10 22
بلطيم 10 22
مطروح 09 23
السلوم 09 23
سيوة 08 24
بورسعيد 13 21
دمياط 12 20
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كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الأرصاد عن طقس "الخميس" : دافئ نهارا شديد البرودة ليلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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