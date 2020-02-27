شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على قصة اكتشاف طالب ثانوى لكوكب خارجى له قمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف وولف كوكير، طالب المدرسة الثانوية البالغ من العمر 17 عامًا، في اليوم الثالث من فترة تدريبه في ناسا، كوكب بعيد يدور حول نجمتين، وكان كوكير يشاهد بيانات من كوكب خارج المجموعة الشمسي TOI 1338 b، وهو كوكب غازي بحجم زحل يسافر في مدار دائري حول نجمين على بعد 1300 سنة ضوئية من الشمس.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، اكتشف كوكير الكوكب باستخدام بيانات من القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة للفضاء (TESS) التابع لوكالة ناسا، والمكلف بالكشف عن الكواكب البعيدة عن طريق اكتشاف الضوء بينما تنتقل الكواكب الخارجية أمام النجوم.





هل كنت مفتونًا دائمًا بعلم الفلك أو العلوم عمومًا؟

وولف كوكير: كنت دائمًا مهتمًا بالعلوم.. أمي تدربت في الجيولوجيا، ولقد نقلت هذا الحب للعلم لي.. عندما كنت في المدرسة المتوسطة، كلما كنا نذهب على متن طائرة إلى مكان ما، كانت أمي تجعلني اقرأ مجلة علمية، وأعتقد أن القراءة ساعدت في إثارة اهتمامي أكثر في العلوم، وعلى وجه الخصوص علم الفلك.



متى عرفت أنك تريد التقدم بطلب للحصول على تدريب ناسا؟ هل يمكنك وصف ما كانوا يقترحون فعله خلال فترة التدريب؟ متى عرفت أنك تريد التقدم بطلب للحصول على تدريب ناسا؟ هل يمكنك وصف ما كانوا يقترحون فعله خلال فترة التدريب؟ كجزء من مدرستي، اشتركت في برنامج البحث العلمي، والذي يوفر بشكل أساسي بنية دعم للأطفال المهتمين بالبحث للعثور على معلم من أجل البدء في إجراء البحوث، لذلك من أجل الاستمرار في هذا البرنامج، لإجراء البحوث أرسلت رسائل إلكترونية إلى العديد من الباحثين في مجال اختصاصي في جميع أنحاء البلاد، وفي النهاية وجدت شخصًا أحالني إلى رافي كوبارابو، عالم أبحاث في ناسا.

وبعدها عملت مع Veselin Kostov عالم الأبحاث في NASA GSFC، وكان الهدف هو العثور على واحد من هذه الكواكب.

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هل يمكنك وصف هذا المنحنى الخفيف الذي لفت انتباهك؟ هل يمكنك وصف هذا المنحنى الخفيف الذي لفت انتباهك؟ كنت أبحث عن كوكب محيطي، فعندما يكون لدينا نجم ثنائي وكوكب من حوله، فإن النجوم تظهر عمومًا ظاهرة تسمى ثنائي الكسوف، وكنت أبحث عن بيانات من مشروع علوم المواطن في Planet Hunters TESS، فهو مشروع يمكن للأشخاص العاديين من تسجيل الدخول إلى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم من المنزل ومساعدة العلماء في العثور على الكواكب وتصنيف أنظمة النجوم التي تراقبها TESS.

ولم أتمكن من رؤية سوى جزء صغير من البيانات من كل نجم، لذلك عندما عثرت على منحنى الضوء رأيت كسوفًا أوليًا كبيرًا تقريبًا - بعد يوم أو يومين تقريبًا، كان هناك تراجع صغير، اعتقدت أنه كسوف ثانوي.

وعندما نظرت إلى البيانات الكاملة للنظام، لم يكن الموقع المتوقع للكسوف الثانوي هو المكان الذي كان فيه الانخفاض الصغير في البيانات التي كنت أبحث عنها، ولكن كان بعد حوالي أربعة أيام.

لذا ، فإن حقيقة أن الانخفاض الصغير الذي رأيته في البيانات لا يتطابق مع المتوقع، استنادًا إلى جميع البيانات، يعني أن ما كنت أنظر إليه كان على الأرجح ليس الكسوف الثانوي، ولكن اتضح أنه يكشف عن وجود كوكب، وهذا ما حدث اكتشفته من خلال هذه الملاحظات.