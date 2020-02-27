هونر تعلن عن مجموعة متكاملة من الأجهزة الذكية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 فبراير 2020 01:14 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

عززت هونر HONOR إستراتيجيتها الشاملة لإنترنت الأشياء من خلال إطلاق مجموعة منتجات متكاملة، حيث يعد هاتف HONOR 9X PRO أول هاتف ذكي تزوده هونر سابقًا بتطبيق متجر Huawei AppGallery الجديد، أحد أبرز ثلاثة متاجر للتطبيقات حول العالم، ليكون بداية التجربة المتكاملة والذكية والمتنقلة والمتصلة لمستخدمي هونر.

وأعلنت الشركة أيضًا عن توفر هاتف HONOR View 30 PRO، أول هاتف من HONOR مزود بمعالج Kirin 990 5G، كما أطلقت سلسلة الحواسيب المحمولة Magic Book التي تضم حاسبين رقيقين وخفيفيّ الوزن لمن يعملون خلال التنقل، وسماعات HONOR Magic Earbuds اللاسلكية True Wireless Stereo لعشاق اللياقة البدنية حول العالم.

وستصبح ساعة HONOR MagicWatch 2 الآن أكثر قابلية للتعديل مع سلسلة EasyFit الجديدة لأحزمة الساعة بالإضافة إلى وظائف تتبع الصحة الجديدة.

قال (جورج تشاو)، رئيس علامة هونر حول العالم: “ساعدت محفظتنا الفريدة من المنتجات الذكية والمتطورة في توسيع نطاق مجموعة منتجاتنا المتكاملة والداعمة لإنترنت الأشياء، وساهمت بتوفير تجربة شاملة لعملائنا في كل مكان حول العالم، ووفقًا للبحث الذي أجرته شركة Canalys، يحمل 41% من المستخدمين الذين شملهم البحث أكثر من جهاز ذكي واحد أثناء العمل أو التنقل، ويزيد عدد أجهزتهم بنسبة 68% أثناء وجودهم في المنزل، وهذا يدل على زيادة الطلب على تجارب أكثر ذكاءً ورقمنةً، وأصبحت هونر اليوم علامة تجارية مفضلة لتلبية احتياجات عشاق المنتجات الرقمية في جميع أنحاء العالم، سواء كانت الهواتف الذكية أو الأجهزة القابلة للارتداء، أو الحواسيب المحمولة أو أجهزة الصوت الشخصية”.

HONOR 9X PRO، تجربة مذهلة مع التطبيقات الأساسية والحصرية من متجر Huawei AppGallery:

يمتاز هاتف HONOR 9X PRO بمعالج Kirin 810 المدعم بالذكاء الاصطناعي بحجم 7 نانومتر وكاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل، وشاشة عرض كاملة من هونر بمقاس 6.59 بوصات، وتوفر جميعها تجربة مستخدم محسّنة مع تحديثات في الأداء، وتجربة للألعاب والتصوير الفوتوغرافي.

ويعمل معالج Kirin 810 المدعّم بالذكاء الاصطناعي ضمن بُنية هواوي الحوسبية الجديدة كليًا، ليتيح عمل التطبيقات الأكثر تطورًا وتنوعًا، وتم تحديث وحدة معالجة الرسوميات إلى Mali-G52 الداعمة لخاصية +Kirin Gaming التي توفر تجربة لعِب أكثر سلاسة، بينما يعمل نظام التبريد السائل على تحسين تبديد الحرارة بشكل فعال أثناء ساعات اللعب الطويلة.

يتمتع هاتف HONOR 9X PRO بفضل تطبيق Huawei AppGallery بإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من التطبيقات الخاصة بالصحة واللياقة والترفيه والموسيقى والتصوير، وسيتمكّن المستخدمون عبر هذه المنصة الآمنة من تنزيل التطبيقات التي تدعم أنماط حياتهم الذكية بسهولة وموثوقية.

كما أن هاتف HONOR 9X PRO مُزوّد بمساعد هواوي الافتراضي الذي يسهّل البحث عن المعلومات والوصول إلى التطبيقات، مما يوفر مزيداً من الراحة في تجربة المستخدم.

ويستطيع المستخدمون أيضاً الاستفادة من ميزة SmartCare الخاصة بمساعد هواوي للوصول إلى المحتوى الخاص بالأسهم والرياضة، الذي يغطي 150 حدثاً رياضياً وأكثر من 150 من أسواق الأسهم الرئيسية.

وسيتمكنون أيضاً من الاطلاع على التقويم وأحوال الطقس والمكالمات الفائتة ومعلومات استخدام الهاتف واستهلاك البيانات. كما سيتم إضافة المزيد من الخدمات ضمن فئات أخرى مستقبلاً.

سيتوفر HONOR 9X PRO في المملكة العربية السعودية ابتداءً من شهر مارس 2020 والإمارات بعد ذلك، ويستطيع المستخدمون في السعودية تسجيل طلبهم السابق للهاتف على hihonor لفرصة الفوز بهدية مجانية عبارة عن عملة ذهب وزنها 2 جرام عيار 18 قيراطًا، بالإضافة إلى مجموعة هدايا تبلغ قيمتها أكثر من 999 ريالًا سعوديًا، بما في ذلك سماعات HONOR Sport PRO، وسجّل أكثر من 3000 عميل مهتم طلباتهم السابقة بالفعل ليكونوا أول من يجرب HONOR 9X PRO.

HONOR View 30 PRO الرائد بتقنية الجيل الخامس وكاميرا Matrix الرائعة التي توفر الصور المذهلة ومقاطع الفيديو السينمائية:

يمتاز هاتف HONOR View 30 PRO بتقنية الجيل الخامس الرائدة كما أنه معزز بمعالج Kirin 990 الحديث، مما سيتيح للمستخدم الاستمتاع بتجربة تقنية الجيل الخامس الأبرز في المجال، فهي تُمكّن تشغيل العديد من تطبيقات 5G في المنازل الذكية وخلال السفر واللعب.

ويأتي الهاتف مزوداً بكاميرا ثلاثية SuperSensing تضم كاميرا Sony IMX600 الرئيسية بدقة 40 ميجابكسل وكاميرا الزاوية الواسعة للغاية بدقة 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة سينمائية وأخرى تليفوتوغرافية بدقة 8 ميجابكسل.

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وستوفر كاميرا Matrix الفريدة صوراً ثابتة رائعة بالإضافة إلى أن الكاميرا السينمائية بدقة 12 ميجابكسل مزودة بمستشعر 16:9 مخصص للحصول على الصور ومقاطع الفيديو السينمائية بجودة عالية.

سلسلة MagicBook 14/15 بوصة من HONOR:

تضم سلسلة MagicBook من هونر حاسب HONOR MagicBook المحمول بمقاس 14 بوصة وHONOR MagicBook بمقاس 15 بوصة، وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها توفير منتجات من فئة الحواسيب المحمولة من HONOR للجمهور العالمي.

ويتوفر حاسب HONOR MagicBook 14 المحمول بلوني Space Gray وMystic Silver، ويتميز بتصميم صغير ونحيف وخفيف الوزن، وهو مناسب للشباب الذين يعملون أثناء التنقل، ويستمر بالعمل حتى 10 ساعات بعد شحنه لمرة واحدة، ويمتلك شاحنًا من النوع C مع خاصية الشحن السريع بقوة 65 واطًا.

ويتميز بشاشة العرض الكاملة التي تشكل نسبة كبيرة مقارنة بالحجم الكلي للهيكل، ومعالجٍ قويٍ لأداءٍ فائق السرعة ورسوميات محسّنة، بالإضافة إلى الاتصال الذكي بين هواتف HONOR الذكية وحواسيبها المحمولة.

وتشغل الخصوصية حيزاً بأهمية التصميم والأداء في الحاسب المحمول، فتأتي سلسلة HONOR MagicBook مزودة بكاميرا الويب التي تخرج للأعلى ويمكن تشغيلها بزر الكاميرا الموجود في لوحة المفاتيح.

ويعدّ ذلك خاصية بارزة لحماية خصوصية المستخدم ضد السرقة واختلاس النظر عن بُعد، علاوة على ذلك، يمتلك الحاسب زر التشغيل ببصمة الإصبع الذي يتيح الوصول الفوري إلى سطح المكتب لتجربة تسجيل دخول أكثر أماناً ودون عناء.

ولتعرض مدى قوة البطاريات الضخمة ذات الطاقة الكبيرة التي تستمر لمدة 10 ساعات بعد كل شحن، أنشأت هونر كابلًا لشحن دراجة كهربائية باستخدام خمس حواسيب HONOR MagicBook 14.

وتم نقل 180 واطًا تقريباً من الكهرباء خلال ساعة من تلك الحواسيب إلى الدراجة لتتيح لها القيادة لمسافة 5 كم، وسيكون حاسبا MagicBook 14 و15 بوصة بسعة (256 جيجابايت) متوفرين في الأسواق اعتباراً من نهاية شهر مارس.

ساعة HONOR MagicWatch 2: بسلسلة أحزمة EasyFit والوظائف الجديدة.

أطلقت هونر سلسلة أحزمة EasyFit المصنوعة حصرياً لساعة HONOR MagicWatch 2، وستكون متوفرة بمقاسين 46 ملم و42 ملم، مع ثمانية ألوان ومواد جديدة للأحزمة المختلفة بما فيها مادة fluoroelastomer (مادة مضادة للحساسية وصديقة للبيئة) والجلود الإيطالية العالية الجودة.

سيتمكن المستخدمون من تخصيص الساعة حسب الأنشطة المختلفة لكل مناسبة، وتتوفر أحزمة fluoroelastomer بستة ألوان هي: Daylight Yellow و Olive Greenو Reef Blue، و Sky Blue، و Lilac Purple، و Camellia Pink، بالإضافة إلى لونين للأحزمة الجلدية هما: Wonderland Green، و Wizard Purple، وستتوفر أحزمة سلسلة EasyFit حول العالم اعتباراً من شهر أبريل.

سيتمكن عشاق اللياقة مع متتبع SpO2 المحسّن من مراقبة مستوى تشبع الأكسجين في الدم أثناء التمارين، وسيتم تحديث MagicWatch 2 بمتتبع SpO2 من خلال التحديث الهوائي OTA في نهاية شهر مارس 2020.

سماعات HONOR Magic Earbuds؛ حدود جديدة للإكسسوارات اللاسلكية:

أطلقت هونر سماعات HONOR Magic Earbuds اللاسلكية المثالية لعشاق اللياقة البدنية، التي تجمع بين تقنية إلغاء الضجيج المتطورة والتصميم المريح الذي يتيح التمرين براحة تامة.

وتضمن السماعات بفضل الميكروفونات الثلاثة توفير تجربة هادئة وخالية من الضجيج، وتوفر تجربة اتصال مثالية، كما أنها مزودة بوحدة 10 ملم توفر الإيقاعات المثالية لعشاق الموسيقى.

سماعات HONOR Magic Earbuds متوفرة بلون: Pearl White وRobin Egg Blue، وستصبح متوفرة حول العالم ابتداءً من شهر أبريل 2020.