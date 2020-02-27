كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن الهواتف الذكية تتجاوز أجهزة الكمبيوتر في حجم ذاكرة الوصول العشوائي RAM

متابعة-سنيار: أعلنت شركة سامسونج Samsung يوم الثلاثاء أنها بدأت الإنتاج الضخم لأول شريحة LGBDDR5 DRAM بسعة 16 جيجابايت للهواتف الذكية.

الشريحة الجديدة سريعة، بمعدل نقل بيانات أسرع بـ 1.3 مرة من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4X ، وتوفير حوالي 20٪ من الطاقة مقارنة بشريحة 8GB LPDDR4X.

وهناك بالفعل هواتف ذكية مزودة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تبلغ 16 جيجابايت؛ ويمكن الحصول على Galaxy S20 Ultra من سامسونج مع هذه السعة الكبيرة من الذاكرة السريعة.

ولكن الآن وقد أنتجت سامسونح شريحة 16 جيجابايت على نطاق واسع، فهذا يعني أن المزيد من الهواتف الذكية ستتوفر مع هذه الكمية من ذاكرة الوصول العشوائي في المستقبل القريب.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة سامسونج بدأت الإنتاج الضخم لأول رقاقة LPDDR5 سعة 12 جيجابايت في العالم في يوليو 2019، مما يعني أن الأمر استغرق نصف عام فقط لتتراوح من 12 إلى 16 جيجابايت، وهناك بالفعل العديد من الهواتف الذكية التي تبلغ سعتها 12 جيجابايت، بما في ذلك هواتف Galaxy S20 الخاصة بشركة سامسونج و OnePlus 7 Pro و Xiaomi Black Shark 2 ، على سبيل المثال لا الحصر.

في عصر يشتمل فيه الكمبيوتر الشخصي المعتاد على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت – على سبيل المثال، تبدأ جميع أجهزة كمبيوتر أبل المحمولة بـ 8 جيجابايت، باستثناء أجهزة MacBook Pro مقاس 16 بوصة – وهذا يعني أن العديد من الأشخاص سيحصلون قريباً على هاتف به ذاكرة RAM أكثر من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

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لاحظ أيضاً أن مقدار ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) في الكمبيوتر الشخصي العادي لا يزداد بسرعة كبيرة؛ على سبيل المثال، أصبح الإصدار الأساسي من Apple MacBook Pro بحجم 13 بوصة متاحاً بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي منذ عام 2014.

أما إذا كانت الهواتف الذكية تحتاج إلى الكثير من ذاكرة الوصول العشوائي فهذه قضية لا تزال قابلة للنقاش، فعلى سبيل المثال، يبلغ حجم ذاكرة RAM لأجهزة آيفون كحد أقصى 4 جيجابايت، وتعمل بشكل جيد، وقد أظهرت الاختبارات أن الهواتف التي بها ذاكرة RAM أكبر لا تؤدي بالضرورة أداءا أسرع.

ولكن في عصر المنافسة الشديدة في سوق الهواتف الذكية، يحاول المصنعون جذب المستهلكين بمواصفات مثيرة للإعجاب، ولا شك في أن 12/16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ستصبح قريبا قيمة مضافة في الهواتف الذكية العاملة بنظام Android.