شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تكشف دخول شخص ما إلى حسابك على "فيس بوك" دون علمك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حال قمت بتسجيل الدخول إلى حسابك فى "فيس بوك" على جهاز شخص آخر، وشعرت بالقلق من عدم تسجيل الخروج، فأنت بحاجة إلى التعرف على خطوات مفيدة عرضها موقع "ذى صن" بهذا الصدد، إذ يحتوى موقع "فيس بوك" على تقنية تتعقب مكان تسجيل الدخول إلى حسابك، يمكن أن تساعدك فى تسجيل الخروج أو حماية حسابك من الأشخاص الذين يحاولون اختراقه.

ويمكن أن يوفر "فيس بوك" بيانات حول موقع الأجهزة، التى يُستخدم عبرها حسابات المستخدمين، بالإضافة إلى عرض نوع الجهاز ومتصفح البحث، وكذلك تاريخ ووقت آخر مرة سُجّل فيها الدخول إلى الحساب، وفيما يلى الخطوات التى تحتاجها للوصول إلى المعلومات، عبر سطح المكتب أو الهاتف الذكي:

- كيف تكشف الأجهزة التى سُجّل الدخول عبرها إلى "فيس بوك" على سطح المكتب؟

أولا، تحتاج إلى فتح متصفح الويب الذى تختاره، وتسجيل الدخول إلى "فيس بوك".

وبعد ذلك، اضغط فوق سهم القائمة المنسدلة الموجود أعلى الشعار الخاص بصفحتك الرئيسية، واختر "الإعدادات".

وبمجرد دخولك إلى صفحة "الإعدادات"، ستحتاج إلى الضغط فوق "الأمان وتسجيل الدخول"، الذى سيظهر كخيار فى الجانب الأيسر من الشاشة، ثم توجه إلى قسم "مكان تسجيل الدخول"، حيث يمكن رؤية جميع الأجهزة التى سُجّل الدخول من خلالها إلى حسابك على "فيس بوك"، وستتمكن أيضا من رؤية وقت وتاريخ تسجيل الدخول ونوع الجهاز المستخدم وموقعه.

وفى حال ضغطت على النقاط الرأسية الثلاثة على الجانب الأيمن من كل قسم مدرج، فستتمكن من تسجيل الخروج أو الإبلاغ عنه على أنه ليس أنت.

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- كيف تكشف الأجهزة التى سُجّل الدخول عبرها إلى "فيس بوك" على الهاتف الذكي؟

تتشابه العملية إلى حد كبير مع كيفية التحقق من مكان تسجيل الدخول فى "فيس بوك" عبر التطبيق، على هاتفك أو جهازك اللوحي.

وفى التطبيق، تحتاج إلى الضغط فوق الخطوط الأفقية الثلاثة فى الزاوية اليمنى السفلية. ثم انتقل لأسفل حتى ترى "الإعدادات" واضغط عليها.

وبمجرد الدخول إلى "الإعدادات"، قم بالتمرير لأسفل إلى "الأمان" واضغط على "الأمان وتسجيل الدخول".

وسترى بعد ذلك خيار "مكان تسجيل الدخول"، ويمكنك الضغط فوق "عرض الكل" لكشف جميع الأجهزة.

وكما هو الحال مع طريقة سطح المكتب، يمكن للمستخدم رؤية وقت وتاريخ تسجيل الدخول، ونوع الجهاز المستخدم وموقعه.