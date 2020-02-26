تكنولوجيا: BOE تبدأ الإستثمار في تطوير خط إنتاجها من شاشات OLED لدعم هواتف الأيفون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في تقرير جديد جاء من Sina اليوم أشار إلى أن شركة BOE بدأت الإستثمار في تطوير خط إنتاجها من شاشات OLED، إستعداداً لتوريد شاشات OLED للجيل القادم من هواتف الأيفون.

أشارت العديد من التسريبات السابقة إلى خطط ابل لإستخدام شاشات OLED المطورة من BOE لتكون المورد الثالث للشركة، وفي تقرير جديد من Sina كشف عن إستعدادات شركة BOE أيضاً لدعم شركة ابل في المستقبل بشاشات OLED من خلال إستثمار جديد لشركة BOE في تقنية OLED.

تحاول شركة BOE منذ فترة توريد شاشات OLED لشركة ابل لدعم الأجيال القادمة من هواتف الأيفون، إلا أن إنتاج BOE من شاشات OLED لم يرقى حتى الآن لمعايير الجودة المحددة من ابل.

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ولقد أكدت أحدث التقارير التي نشرت اليوم على أن BOE تسعى بقوة أكبر لتكون أحد موردي ابل، حيث بدأت بالفعل الإستثمار في تطوير شاشات OLED من خلال تجهيز المنشآت الصناعية والمعدات اللازمة للإرتقاء إلى معايير الجودة الخاصة بشركة ابل.

وتشير التوقعات إلى أن شركة BOE ستكون أحد موردي ابل لشاشات OLED خلال عام 2021، إلى جانب كلاً من سامسونج وLG Display موردي ابل الحاليين، كما تخطط شركة BOE لبدء 10 خطوط إنتاج جديدة لشاشات OLED في منشآة B11 OLED الصناعية في سيتشوان.

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