تكنولوجيا: الفرق بين مساحات مقاطع الفيديو مع دقة 8K و 4K و 1080 على هاتف Galaxy S20 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعتبر هواتف Galaxy S20 Ultra وS20 Plus وS20 هي أول هواتف قادرة على التقاط مقاطع فيديو بدقة 8K، وهذه بالتأكيد تعد بمثابة خطوة كبيرة لصالح شركة سامسونج. ولكن، ما مقدار المساحة التي تأخذها لقطات الفيديو ذات دقة 8K مقارنةً بالـ 4K والـ 1080 بكسل؟

قام موقع Phone Arena بأخذ بعض ثلاث عينات فيديو منفصلة مدتها 30 ثانية باستخدام هاتف Galaxy S20 Ultra، بدءًا من دقة 8K إلى الـ 4K ثم أخيرًا إلى الـ Full HD. وكان الهاتف مثبت فوق حامل ثلاثي الأرجل ولم يتم تحريكه بأي شكل من الأشكال على الإطلاق، وهذا حتى ألا يتم التأثير على مساحة الملف.

جدير بالذكر أن Galaxy S20 Ultra يقوم بالتقاط الفيديو بدقة 8K بتنسيق فيديو HEVC (المعروف أيضًا باسم H.265)، وعلى الرغم من أنه يوفر ضغطًا ومساحة أكبر، إلا أنه قد يواجه بعض المشكلات إذا كنت تريد استخدام اللقطات في بعض التطبيقات لاحقًا.

والآن، فما هي النتائج؟

عينة الفيديو ذات 30 ثانية

دقة Full HD 1080 بمعدل 30 إطار بالثانية (H.264) بمساحة 52.2 ميجابايت

دقة 4K UHD بمعدل 30 إطار بالثانية (H.264) بمساحة 138.68 ميجابايت

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دقة 8K UHD بمعدل 24 إطار بالثانية (H.265) بمساحة 302.287 ميجابايت

عينة الفيديو ذات دقيقة و 30 ثانية

دقة Full HD 1080 بمعدل 60 إطار بالثانية (H.264) بمساحة 232.06 ميجابايت

دقة 4K UHD بمعدل 60 إطار بالثانية (H.264) بمساحة 752.25 ميجابايت

دقة 8K UHD بمعدل 24 إطار بالثانية (H.265) بمساحة 885.92 ميجابايت

وبهذا، فإننا نستنتج أن تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 8K على هاتف Galaxy S20 Ultra يشغل مساحة تخزين كبيرة، لكنه ليس بالضرورة أفضل من 4K UHD من حيث قابلية الاستخدام.

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