تكنولوجيا: هاتف Cosmo من Planet Computers يتمكن من تشغيل نظامي Android و Linux معًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصبح هاتف Cosmo Communicator الذي يشبه الحاسب المحمول والخاص بشركة Planet Computers يدعم الآن وظيفة التشغيل المتعددة، مما يتيح لك تشغيل أنظمة Android و Debian Linux و TWRP على نفس الجهاز دون استبدال الآخر.

سيتعين عليك تقسيم مساحة التخزين على الجهاز ومعرفة كيفية الوصول لإعدادات الإقلاع، وفي النهاية سيمنحك طريقة لتشغيل تطبيقات Linux أو تجربة هاتفك بطريقة أخرى. وأكدت الشركة أنك لن تفقد تحديثات نظام أندرويد إذا قمت بتثبيت Linux.

يعتبر Cosmo مناسب تمامًا لنظام Linux بفضل لوحة المفاتيح الخاصة به، ويتوفر البرنامج الثابت متعدد التمهيد مجانًا، كما أن هناك إرشادات حول تثبيت Debian والبرامج الأخرى.

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