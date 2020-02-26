لاول مرة بالعراق يمكن لمشترك ضمن شبكة شركة زين للاتصالات شراء التطبيقات وتنزيل البرامج من الهواتف الذكية. بعد تعاقد الشركة مع غوغل بلاي التي تعد من كبرى شركات العالم، حيث يتم شراء هذه التطبيقات من خلال بطاقات الشحن التابعة لشركة زين.

هذه الميزة وصفها موظفون تابعون لشركة زين بأنها ستختصر عامل السرعة وباقل كلفة مادية لتلك البرامج او التطبيقات التي يرغب حاملوا الهواتف الذكية بتنزليها.

وتعد شركة زين من اولى شركات الاتصال بالعراق بعد دخول الهواتف المحمولة الى البلاد. لتكون وبحسب معنيين من افضل الشركات في الوقت الحالي .

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..شركة زين تطلق خدمة الدفع المباشر عبر رصيد الهاتف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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