الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس.. وتحذر من فترة الصباح (بيان)

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الخميس، طقسا مائلا للدفء نهاراً على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد ، مائلا للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

وشهدت البلاد، اليومين الماضيين، سقوط أمطار غزيرة على أغلب الأنحاء، صاحبها انخفاضا في درجات الحرارة.

وأضافت الأرصاد في بيان: "هناك شبورة مائية صباحاً على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وعلى بعض المناطق على شمال الصعيد ، وشبورة صباحاً وشوائب عالقة نهاراً على السواحل الشمالية الغربية وعلى بعض المناطق على الوجه البحري وشوائب عالقة نهاراً صباحاً علي القاهرة الكبرى".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر و20 سم إلى متر و80 سم والرياح السطحية جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر و30 سم إلى متر و80 سم، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الخميس على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 23

شبين الكوم 11 23

طنطا 11 23

دمنهور 11 22

الإسكندرية 10 22

بلطيم 10 22

مطروح 09 23

السلوم 09 23

سيوة 08 24

بورسعيد 13 21

دمياط 12 20

الزقازيق 10 24

الإسماعيلية 09 25

السويس 10 24

العريش 11 22

رفح 10 21

رأس سدر 09 21

نخل 06 21

نويبع 12 23

طابا 11 21

كاترين 05 15

الطور 10 24

شرم الشيخ 13 26

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الغردقة 11 25

مرسى علم 12 23

الفيوم 12 23

بنى سويف 09 24

المنيا 07 25

أسيوط 08 25

سوهاج 10 25

قنا 09 25

الأقصر 08 25

أسوان 09 26

أبوسمبل 10 26

الوادي الجديد 06 25

شلاتين 16 25

أبو رماد 16 24

حلايب 17 22

رأس حدربة 18 21

الأرصاد تعلن موعد انتهاء حالة عدم الاستقرار

وفي سياق متصل، كشفت هيئة الأرصاد، عن موعد انتهاء حالة عدم الاستقرار الجوية التي تشهدها البلاد خلال اليومين الماضيين.

وقال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية "اكسترا نيوز"، إن حالة عدم الاستقرار الجوية ستنتهي مساء الثلاثاء.

وأكد عطا أن استقرار الأحوال الجوية سيبدأ من يوم الأربعاء على كل أنحاء الجمهورية.

وأضاف المتحدث أن قرار مجلس الوزراء بتعطيل الدراسة الثلاثاء في المدارس والجامعات هو "قرار حكيم"، موضحًا أنه ما زال هناك فرص لسقوط الأمطار على القاهرة والوجه البحري، ولكن بدرجة أقل من الإثنين.

وأشار عطا إلى أن البلاد قد تتعرض لموجة جديدة من حالة عدم الاستقرار خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن البلاد لازالت في فصل الشتاء وأن هناك نشاطاً ملحوظاً للرياح على مختلف أنحاء الجمهورية.

موجة سيئة

وكانت الهيئة العمة للأرصاد، قد حذرت من طقس غير مستقر من الأحد، وحتى الثلاثاء، وسط توقعات باضطراب الأحوال الجوية على البلاد، وفرص لسقوط الأمطار على أغلب الأنحاء من متوسطة لغزيرة وتمتد للقاهرة الكبرى يصاحبها انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة يصل لأكثر من 4 درجات.

وقالت الأرصاد في بيان، إن هناك فرصًا لسقوط أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري، تكون رعدية على بعض المناطق.

وأوضحت أن ذروة الأمطار تكون يوم الإثنين، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس ومناطق من سيناء، قد تصل لحد السيول وتكون متوسطة على مناطق من جنوب البلاد.

وتستمر ذورة الأمطار على سيناء ومدن القناة يوم الثلاثاء المقبل، وتخف حدتها على السواحل الغربية والوجه البحري، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 ـ 5 درجات مئوية عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وأشارت الهيئة، إلى أن الرياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق متفرقة مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وتؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية يوم الثلاثاء على البحر الأحمر.

وعن القاهرة الكبرى، توقعت الهيئة، أنه اعتبارا من الأحد، تساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وتكون متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية أحيانا يوم الاثنين، وتنخفض درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، بقييم تتراوح من 4 ـ 5 درجات مئوية.

ومن المتوقع يوم الثلاثاء المقبل، أن تسقط الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.

وناشدت الهيئة، كافة الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوبة، ويمكن الاتصال بالهيئة على مدار 24 ساعة عبر الهواتف التالية: 24646721 – 24647619.