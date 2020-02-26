فيديو مسرب يكشف عن ميزة “النظرة الخاطفة” في Surface Duo

بدأت شركة مايكروسوفت في عرض نظام أندرويد على هاتفها الثنائي الشاشة (سيرفس دوو) Surface Duo الشهر الماضي، ولكن الشركة لمّا تعرض جميع مزايا النظام التي ستكون جزءًا من هاتفها الذي سيُطرح نهاية العام الحالي.

واليوم، نشر أحد أشهر حسابات تسريبات مايكروسوفت على موقع تويتر مقطع فيديو يكشف عن ميزة “النظرة الخاطفة” Peek على هاتف (سيرفس دوو) التي تسمح للمستخدمين بالكشف عن جزء من الشاشة لرؤية الإشعارات.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي نشره حساب WalkingCat إشعارات أندرويد التي ستظهر تلقائيًا على الجانب الأيمن من الشاشة، مما يسهل على المستخدمين معاينتها واستبعادها دون الحاجة لفتح الجهاز تمامًا.

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ويمكن للمستخدمين أيضًا إلقاء نظرة خاطفة على المكالمات الواردة، مما يسمح بفتح (سيرفس ددو) تمامًا للرد أو إغلاقه لرفض المكالمة أو تصميتها. ويبدو أن هذه الميزة تهدف إلى أن تكون بديلًا عن الشاشة الثانوية التي تأتي بها الهواتف القابلة للطي، على غرار هاتف (جالاكسي زد فليب) Galaxy Z Flip.

ويُتوقع أن تُعلن مايكروسوفت عن المزيد من مواصفات هاتفها الثنائي الشاشة (سيرفس دوو)، وحاسوبها المحمول الثنائي الشاشة (سيرفس نيو) – الذي يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10إكس – خلال مؤتمر المطورين الخاص بها الذي سيُقام في شهر أيار/ مايو القادم.