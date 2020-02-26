إل جي تعلن رسميًا عن هاتفها الأقوى LG V60 ThinQ 5G

أعلنت شركة (إل جي) LG اليوم الأربعاء عن هاتفها الذكي الرائد الأحدث (إل جي في60 ثينك 5جي) LG V60 ThinQ 5G الذي كان من المفترض الإعلان عنه خلال المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 الذي أُلغي بسبب المخاوف الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية في بيان على موقعها الإلكتروني: إن (في60 ثينك 5جي) “التطور الأحدث من هواتف سلسلة (في) V الأيقونية”. ويمتاز الهاتف ببعض من أقوى المواصفات، بما في ذلك دعم شبكات الجيل الخامس 5G. وأضافت إل جي: “صُمم (إل جي في60 ثينك 5جي) لنمط حياة متنقل، وقد بُني خصيصًا لزيادة الإنتاجية والترفيه”.

ويحتوي الهاتف على أحدث معالجات شركة كوالكوم (سنابدراجون 865) مع مودم الجيل الخامس (سنابدراجون إكس55 5جي) المدمج، كما يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ ساعة، تقول إل جي: إنها تكفي للعمل لمدة يوم كامل حتى مع دعم شبكات الجيل الخامس.

ويقدم (في60 ثينك 5جي) شاشة من نوع P-OLED بقياس 6.8 بوصات وبدقة 2460×1080 بكسل مع نسبة أبعاد 20.5:9، وهي تأتي مع قطع يحتوي الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 10 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.9.

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ويقدم الهاتف – الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد 10 – ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، وهي قابلة للتوسعة حتى 2 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

وعلى ظهر الهاتف، هناك 3 كاميرات، دقة الرئيسية منها 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 13 ميجابكسل مع إمكانية التصوير الفائق العرض بزاوية 117 درجة، أما العدسة الرابعة فهي للتصوير الثلاثي الأبعاد.

ويأتي الهاتف – الذي يزن 214 جرامًا وتُقدَّر سماكته بنحو 8.9 ميليمترات – مع حساس بصمة ضمن الشاشة. وسوف يتوفر باللونين الأزرق، والأبيض. وهو يدعم عددًا من المزايا الأخرى، بما في ذلك: مكبر صوت استريو، وأربعة ميكروفونات، وتقنية الصوت 32-bit Hi-Fi Quad DAC، ودعم تقنية HDR10+، وتقنية الشحن السريع Quick Charge 4+ من كوالكوم، بالإضافة إلى مقاومة الماء والغبار وفق المعايير العسكرية الأمريكية MIL-STD 810G، ومعيار IP68.

وعلى غرار هاتف العام الماضي، يأتي (في60 ثينك 5جي) الجديد مع شاشة ثانوية تسمح باستخدامه كهاتف قابل للطي. وتأتي الشاشة الثانوية بالمواصفات ذاتها لشاشة الهاتف من حيث النوع، والقياس والدقة.

وقالت إل جي: إنها تعتزم طرح الهاتف في الأسواق خلال ربيع 2020، ولا معلومات عن السعر المقرر.