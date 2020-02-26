شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. سنجاب ينبه العالم بأزمة النفايات البلاستيكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صور لسنجاب يحمل أكياس بلاستيكية كبيرة معاناة الحيوانات في المدن مع القمامة البشرية، والذى ربما كان يأخذ الأكياس للمساعدة في بناء عشه، وقد يكون هذا الحدث أول دليل مباشر على استخدام القوارض للقمامة البلاستيكية بهذه الطريقة وإثبات لتفاقم أزمة البلاستيك فى العالم، حيث تظهر القوارض وهى ترتفع على ساقيها الخلفيتين وتكافح بسبب حمل الأكياس.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن السنجاب بالكاد يستطيع أن يرى إلى أين يتحرك عبر القصاصات البلاستيكية التي يحملها.

وقد اكتشف العلماء البلاستيك في عش السناجب في عام 2018، مما يشير إلى أنهم بدأوا في استخدام النفايات البلاستيكية كمواد بناء.



السناجب واكتشف هنرى جاكوبس، البالغ من العمر 73 عامًا، السنجاب على طول قناة لي فالي الملاحية في حي هارينجي في لندن. وقال جاكوبس: "عندما رأيته لأول مرة، لم أكن أعرف ما الذي كنت أنظر إليه"، مضيفا "كنت أعلم أنه كان حيوانًا، لكنني حقًا لم أستطع تحديد نوع الحيوان الذي كان عليه خلال الثواني القليلة الأولى".

السنجاب والبلاستيك Advertisements وأوضح جاكوس: "كان مشهد غير عادي للغاية، فكرت.. ماذا يفعل مع ذلك؟ لماذا يريد البلاستيك؟ بدا غريبا جدا". وأضاف جاكوس: "لم أكن أعرف حتى عن أعشاش السنجاب حتى بحثت عنها في وقت لاحق من ذلك اليوم، ثم اكتشفت أنها تستخدم ما هو متاح لها".

السناجب تنقل البلاستيك

وتم اكتشاف التغير السلوكي للسناجب التي تجمع النفايات البلاستيكية لبناء أعشاشها لأول مرة بواسطة عالم هندي في عام 2018.

كما رأى الباحثون أن السناجب تقوم بجمع طبقة بلاستيكية طويلة من ساحة تفريغ صغيرة، والتحقق من ذلك بعناية ثم تمزيقها في الحجم والشكل المناسب.