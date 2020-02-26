شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق أول لصاروخ ضمن برنامج أبولو فى مثل هذا اليوم بالفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه في ذات اليوم 26 فبراير من عام 1966، أطلقت وكالة ناسا الأمريكية صاروخها الجديد من طراز Saturn IB في أول رحلة تجريبية له، والمعروف أيضًا باسم Uprated Saturn I، حيث تم بناء الصاروخ لبرنامج أبولو، مع المرحلة العليا الأكثر قوة، وتم تصميمه لنقل وحدة القيادة لأبولو والوحدة القمرية إلى مدار أرضي منخفض.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، استخدمت ناسا صاروخ Saturn IB لإجراء اختبارات الطيران في وقت مبكر من برنامج أبولو، لكن هذا النوع من الصواريخ لم يطلق رواد الفضاء فعليًا إلى القمر، لذلك، استخدموا صاروخًا أكثر قوة، وهو Saturn V.

وكانت الرحلة الأولى لـ Saturn IB غير مأهولة، حيث اختبرت الرحلة أنظمة الدفع والإرشاد والأجهزة الكهربائية الخاصة بالصاروخ.

Advertisements

وكان أبولو هو برنامج ناسا الذى تم إطلاقه عام 1961، تم اختبار المعدات الخاصة بالبرنامج فى أربع رحلات، ثم أطلقوا 7 رحلات تمكنت 6 رحلات منهم الهبوط بالفعل على سطح القمر.

وجدير بالذكر أن ناسا قد احتفلت بالذكرى الخمسين لمهمة القمر أبولو 11، حيث جمعت الوكالة مجموعة من فريق المهمة بما فى ذلك "بز ألدرين" رائد فضاء ناسا السابق الذى شارك فى المهمة مع "نيل أرمسترونج"، بالإضافة إلى أعضاء من الفريق المسئول عن إطلاق مركبة الفضاء أبولو 11 لإحياء ذكرى هبوط البشر للمرة الأولى على القمر.