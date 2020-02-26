تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف LG V60 ThinQ 5G بقدرة 5000 mAh ومعالج Snapdragon 865

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة LG رسمياً الآن عن هاتف LG V60 ThinQ 5G الذي ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 865، ورقاقة مودم X55 لدعم الإتصال بشبكات 5G، كما يضم بطارية بقدرة 5000 mAh، أيضاً تقدم LG إكسسوار الشاشة المزدوجة بتحسينات جديدة.

ينطلق هاتف LG V60 ThinQ 5G بشاشة OLED بحجم 6.8 إنش، وجودة عرض FHD بلس، مع أبعاد 20.5:9، أيضاً يتميز هذا الإصدار بنتوء القطرة في الشاشة للكاميرة الأمامية التي تأتي بدقة 10 ميجا بيكسل.

ويتميز هاتف LG V60 ThinQ 5G بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، كما يدعم الهاتف طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 5.

ويضم هاتف LG V60 ThinQ 5G مستشعر ToF في الكاميرة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل مع OIS، ومستشعر أخر بدقة 13 ميجا بيكسل وزوايا عرض واسعة 117 درجة، حيث يدعم الهاتف تسجيل فيديو بدقة 8K، ويدعم تقنية HDR10+ في النمط اليدوي.

كما يأتي هاتف LG V60 ThinQ 5G بمعالج Snapdragon 865 مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم بطاقة تخزين خارجي microSD.

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الهاتف يدعم معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، كما يأتي بمعايير MIL-STD 810G، وينطلق هذا الإصدار بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة LG UX 9.0، كما يأتي بزر مخصص لمساعد جوجل الرقمي في الجانب الأيسر، وفي تقنية الصوتيات يأتي الهاتف بصوتيات 32 بت Quad DAC، مع مكبرات صوتية ستريو، وعدد 4 من الميكروفونات.

ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع Quick Charge 4+، كما يدعم الشحن اللاسلكي، وتقنية Wi-Fi 6.

يذكر أن إكسسوار الشاشة المزدوجة يقدم للهاتف شاشة OLED بحجم 6.8 إنش، وجودة عرض FHDبلس، كما يأتي بشاشة 2.1 إنش خارجية لعرض الإشعارات، وخاصية always-on، أيضاً ينطلق الهاتف بألوان الأبيض، الأزرق، على أن يتوفر في ربيع هذا العام.

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