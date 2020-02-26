الإعلان رسميًا عن الهاتف LG V60 ThinQ 5G مع المعالج SD865، وبطارية بسعة 5000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - في خطوة منها لتعزيز مكانتها في سوق الهواتف الذكية الرائدة، قامت شركة LG بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفها الرائد الأحدث، LG V60 ThinQ 5G. هذا الهاتف الأحدث من الشركة الكورية الجنوبية يأتي مع المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، والمودم Qualcomm X55 المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G. وعلاوة على ذلك، فهو يضم ثلاث كاميرات في الخلف، وبطارية بسعة 5000mAh، فضلا عن إصدار جديد من الملحق LG Dual Screen.

الهاتف LG V60 ThinQ 5G الجديد يضم شاشة OLED بحجم 6.8 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 10 ميغابكسل. هذه الشاشة تحتضن أيضًا مستشعر بصمات الأصابع.

وفيما يخص الواجهة الخلفية للهاتف، فهي تضم ثلاث كاميرات تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 64 ميغابكسل، بينما تمتاز الكاميرا الواسعة الزاوية بدقة 13 ميغابكسل، وكاميرا Time Of Flight المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق بدقة 0.3 ميغابكسل. وتجدر الإشارة إلى أن الهاتف LG V60 ThinQ 5G يدعم إمكانية التصوير بدقة 8K ويدعم +HDR10 في الوضع اليدوي.

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وبغض النظر عن المعالج Snapdragon 865، فالهاتف LG V60 ThinQ 5G الجديد يأتي كذلك مع 8GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية القابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية. وبالعودة إلى البطارية التي تبلغ سعتها 5000mAh، فهي تدعم تقنية الشحن السريع +Quick Charge 4، فضلا عن الشحن اللاسلكي.

كما هو الحال مع معظم هواتف LG الرائدة، فالهاتف LG V60 ThinQ 5G الجديد يحمل شهادة المتانة العسكرية MIL-STD 810G، وشهادة IP68 التي تعني أن الهاتف مصمم لمقاومة المياه والغبار. وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف الرائد الجديد لشركة LG يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل ومع واجهة LG UX 9.0 التابعة لشركة LG.





وبالنسبة للإصدار الجديد من الملحق LG Dual Screen، فهو لا يختلف كثيرًا عن الإصدار السابقة، فهو يضيف شاشة إضافية للهاتف LG V60 ThinQ 5G تمتاز بحجم 6.8 إنش وبدقة +FullHD مع العلم بأنها تستند على تكنولوجيا OLED. وهذا الملحق يأتي كذلك مع شاشة للإشعارات بحجم 2.1 إنش مع خاصية Always On Display. الآن، تقترن الشاشة الثانية بالهاتف عن طريق منفذ USB Type-C على عكس الملحق الذي جاء مع الهاتف LG V50 ThinQ.

الهاتف LG V60 ThinQ 5G سيكون متوفرًا باللون الأسود والأبيض، وسيصل إلى السوق في هذا الربيع. وبالنسبة للمعلومات المتعلقة بالسعر، فلم يتم الكشف عنها حتى الآن.