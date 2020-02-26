كيف تكشف دخول شخص ما إلى حسابك على «فيسبوك» دون علمك

في حال قمت بتسجيل الدخول إلى حسابك في "فيسبوك" على جهاز شخص آخر، وشعرت بالقلق من عدم تسجيل الخروج، فأنت بحاجة إلى التعرف على خطوات مفيدة عرضها موقع "ذي صن" بهذا الصدد.

يحتوي موقع "فيسبوك" على تقنية تتعقب مكان تسجيل الدخول إلى حسابك، يمكن أن تساعدك في تسجيل الخروج أو حماية حسابك من الأشخاص الذين يحاولون اختراقه.

ويمكن أن يوفر "فيسبوك" بيانات حول موقع الأجهزة، التي يُستخدم عبرها حسابات المستخدمين، بالإضافة إلى عرض نوع الجهاز ومتصفح البحث، وكذلك تاريخ ووقت آخر مرة سُجّل فيها الدخول إلى الحساب.

وفيما يلي الخطوات التي تحتاجها للوصول إلى المعلومات، عبر سطح المكتب أو الهاتف الذكي:

- كيف تكشف الأجهزة التي سُجّل الدخول عبرها إلى "فيسبوك" على سطح المكتب؟

أولا، تحتاج إلى فتح متصفح الويب الذي تختاره، وتسجيل الدخول إلى "فيسبوك".

وبعد ذلك، انقر فوق سهم القائمة المنسدلة الموجود أعلى الشعار الخاص بصفحتك الرئيسية، واختر "الإعدادات".

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وبمجرد دخولك إلى صفحة "الإعدادات"، ستحتاج إلى النقر فوق "الأمان وتسجيل الدخول"، الذي سيظهر كخيار في الجانب الأيسر من الشاشة، ثم توجه إلى قسم "مكان تسجيل الدخول"، حيث يمكن رؤية جميع الأجهزة التي سُجّل الدخول من خلالها إلى حسابك على "فيسبوك"، وستتمكن أيضا من رؤية وقت وتاريخ تسجيل الدخول ونوع الجهاز المستخدم وموقعه.

وفي حال نقرت على النقاط الرأسية الثلاثة على الجانب الأيمن من كل قسم مدرج، فستتمكن من تسجيل الخروج أو الإبلاغ عنه على أنه ليس أنت.

- كيف تكشف الأجهزة التي سُجّل الدخول عبرها إلى "فيسبوك" على الهاتف الذكي؟

تتشابه العملية إلى حد كبير مع كيفية التحقق من مكان تسجيل الدخول في "فيسبوك" عبر التطبيق، على هاتفك أو جهازك اللوحي.



وفي التطبيق، تحتاج إلى النقر فوق الخطوط الأفقية الثلاثة في الزاوية اليمنى السفلية. ثم انتقل لأسفل حتى ترى "الإعدادات" وانقر عليها.

وبمجرد الدخول إلى "الإعدادات"، قم بالتمرير لأسفل إلى "الأمان" وانقر على "الأمان وتسجيل الدخول".

وسترى بعد ذلك خيار "مكان تسجيل الدخول"، ويمكنك النقر فوق "عرض الكل" لكشف جميع الأجهزة.

وكما هو الحال مع طريقة سطح المكتب، يمكن للمستخدم رؤية وقت وتاريخ تسجيل الدخول، ونوع الجهاز المستخدم وموقعه.