تكنولوجيا: Fujifilm تطلق كاميرة X-T4 بدون مرآة داخلية وتصميم يدعم التثبيت في هيكل الكاميرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Fujifilm عن كاميرة X-T4 بدون مرآة داخلية، والتي تنطلق بميزة التثبيت في هيكل الكاميرة، مع دعم تصوير مستمر حتى 15 إطار في الثانية، كما تدعم تصوير حتى 600 صوة في كل مرة من الشحن، وتنطلق بسعر 1700 دولار.

تتوسع شركة Fujifilm اليوم بخط إنتاجها من الكاميرات المميزة بدون مرآة داخلية، مع كاميرة X-T4 التي كشف عنها اليوم، والتي تضم مستشعر بدقة 26.1 ميجا بيكسل الذي إستخدم سابقاً في كاميرة X-T3، بينما يأتي الإصدار الجديد بميزة التثبيت في خمسة محاور في هيكل الكاميرة.

وتتميز كاميرة X-T4 بتصميم صغير الحجم لدعم تسجيل الفيديو مع دعم التوقف في 6.5 للتثبيت، وتضم عدسات XF، كما تتيح كاميرة X-T4 خفض سرعة المصراع مع لقطات حادة وواضحة عند التصوير في الإضاءة المنخفضة.

كما تقدم Fujifilm كاميرة X-T4 بمصراع ميكانيكي بسرعة تتخطى أي إصدار من سلسلة كاميرات X، حيث يتيح تصوير 15 إطار لكل ثانية، كما يضم ميزة التركيز التلقائي الكامل، والتعريض التلقائي، أيضاً يدعم المصراع الإلكتروني حتى 20 إطار لكل ثانية.

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ويأتي نظام التركيز التلقائي في الكاميرة بآداء أسرع تصل إلى 02. من الثانية، كما تدعم الكاميرة ميزة الكشف وتتبع العين والوجه بتحسينات جديدة في الآداء، بينما تأتي الشاشة الخلفية في الكاميرة بدقة 1.62 مليون بيكسل، كما تتيح التدوير بشكل كامل لدعم تصوير السيلفي.

أيضاً تضم الكاميرة عدسات إلكترونية بتحسينات جديدة، كما تأتي الكاميرة بقدرة بطارية 2200 mAh، تدعم تصوير حتى 600 لقطة في كل مرة من الشحن.

كاميرة X-T4 تتميز أيضاً بوزن 607 جرام، وتدعم تصوير بدقة 4K عند 60 إطار في الثانية، أو بدقة 1080 بيكسل عند 240 إطار لكل ثانية، كما تدعم تسجيل فيديو 10 بت مع نمط F-Log وتعزيز النطاق الديناميكي، ومن المقرر أن تتوفر كاميرة X-T4 في ربيع هذا العام بسعر 1700 دولار.

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