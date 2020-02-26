تكنولوجيا: أحدث صندوق حاسب مكتبي من NZXT يأتي بتصميم يحاكي Xbox Series X

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة NZXT عن إصدارها الجديد من صندوق الحاسب المكتبي H1، الذي ينطلق بتصميم يحاكي وحدة التحكم في الألعاب Xbox Series X.

إشتهرت شركة NZXT يإصداراتها المميزة من أجهزة الحاسب المكتبي، واليوم تكشف عن إصدار جديد من صندوق الحاسب المكتبي بعنوان H1، والذي يأتي بتصميم رأسي صغير الحجم، إلا أنه لا يدعم التثبيت بشكل أفقي أيضاً كما في Series X، كما يأتي نظام التهوية في صندوق الحاسب المكتبي في شكل ثقوب في جهات صندوق الحاسب عدا الجزء العلوي.

ويعد صندوق الحاسب المكتبي NZXT H1 أصغر إصدار قدم من الشركة حتى الآن، كما يتميز بتصميم الأدراج الذي يدعم تجربة أكثر سلاسة في بناء تكونيات الجهاز.

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كما يأتي صندوق الحاسب المكتبي H1 مجهز مسبقاً بموصلات الطاقة 650W 80 Plus Gold، مع نظام تبريد السائل الكل في واحد سعة 140مم، لذا يعد H1 أول صندوق حاسب مكتبي مزود مسبقاً بهذه التكوينات، التي تتوافق مع معايير الجودة PSU، أيضاً يضم صندوق الحاسب المكتبي الكابلات المعتادة الخاصة بنظام NZXT.

ومن المقرر أن يتوفر NZXT H1 للشراء الآن عبر الموقع الرسمي للشركة على أن يأتي بسعر 350 دولار.

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