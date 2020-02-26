شركة للتكنولجيا الحيوية تُرسل لقاح مُحتمل لفيروس كورونا ليتم إختباره على البشر

فاطمة أيت طالب - دبي - يواجه العالم أزمة الآن بسبب إنتشار فيروس كورونا. هذا لأنه في الوقت الحالي، لا يوجد علاج معروف لهذا الفيروس، ولكن هناك بعض الأخبار الجيدة. أعلنت شركة Moderna، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية، مؤخرًا أنها قامت بصياغة لقاح محتمل لفيروس كورونا وأنها الآن جاهزة لإختباره على البشر.

تم إرسال قوارير اللقاح بالفعل الآن إلى المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية حيث سيتم إستخدامها في المرحلة الأولى من الدراسة في الولايات المتحدة. يتوقعون أن تبدأ التجارب الإكلينيكية الأولى في أواخر شهر أبريل المقبل حيث سيشارك 25 متطوعًا في الإختبارات، مع توقع ظهور النتائج في شهر يوليو أو أغسطس.

ووفقا لشركة Moderna، فقد صرحت بالقول : ” mRNA-1273 هو لقاح ضد ترميز فيروس كورونا الجديد للحصول على مركب البروتين Spike S والذي تم تصميمه من قبل Moderna بالتعاون مع NIAID. مركب البروتين S ضروري للإندماج الغشائي وعدوى الخلايا المضيفة وكان هدفًا للقاحات ضد فيروسات كورونا المسؤولة عن متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ( MERS ) والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة ( SARS )”.

ومع ذلك، لا يعني هذا أن اللقاحات جاهزة للاستهلاك العام بعد، فهي ستحتاج إلى إختبارات لإختبار صلاحيتها. ومع ذلك، لا يزال هذا خبرًا جيدًا لأنه على الأقل يشير إلى أننا نتقدم نحو شيء ما.