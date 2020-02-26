شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يحظر الإعلانات المضللة عن فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظر فيس بوك الإعلانات المضللة عن فيروس كورونا أو تلك التى تعد بعلاج الفيروس، ضمن أحدث جهود الشركة للحد من المعلومات الخاطئة، فمثل العديد من مواقع التواصل الاجتماعى، انتهى الأمر بفيس بوك باستضافة الكثير من المحادثات المثيرة حول الفيروس، إلى جانب مجموعة كبيرة من الإعلانات للكمامات.

وقال متحدث باسم فيس بوك لـ Business Insider: "لقد طبقنا مؤخرًا سياسة لحظر الإعلانات التى تشير إلى فيروس كورونا وتخلق الشعور بالإلحاح، والتى تتضمن وجود إمدادات محدودة أو ضمان علاج أو وقاية، ولدينا أيضًا سياسات مماثلة على Marketplace تحظر سلوكًا مشابهًا."

توظف شركة فيس بوك التى تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، مدققى الحقائق للتأكد من صحة الادعاءات المشبوهة فى النيوزفيد والمساعدة فى قمع أى معلومات مضللة فى كل من فيس بوك وانستجرام.

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يعتمد الإعلان الأخير على التزام فيس بوك فى أواخر يناير 2020 بإزالة المعلومات الخاطئة الصريحة المتعلقة بالفيروس من موقعها، إذ قالت الشركة: "سنبدأ أيضًا فى إزالة المحتوى الذى يضم ادعاءات كاذبة أو نظريات المؤامرة التى تم الإبلاغ عنها من قبل المنظمات الصحية العالمية الرائدة والسلطات الصحية المحلية التى يمكن أن تسبب ضرراً للأشخاص الذين يصدقونها، ونقوم بهذا كملحق لسياساتنا الحالية لإزالة المحتوى الذى قد يتسبب فى ضرر مادى، ونحن نركز على الادعاءات التى تهدف إلى تثبيط العلاج أو اتخاذ الاحتياطات المناسبة، وهذا يشمل الادعاءات المتعلقة بالعلاجات الخاطئة أو طرق الوقاية - مثل علاج الفيروس - أو الادعاءات التى تخلق البلبلة حول الموارد الصحية المتاحة".

فى الوقت نفسه، أفادت Business Insider أن مستخدمى فيس بوك يتجهون إلى مجموعات على الشبكة الاجتماعية من أجل بيع لأقنعة الوجه الطبية بالجملة وبيعها، حيث يؤدى هذا الشراء إلى نقص فى العناصر التى يحتاج إليها البعض حقًا.