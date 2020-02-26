تكنولوجيا: Realme تستعد للإعلان عن هواتف Realme 6 و6 Pro وسوارة ذكية في 5 من مارس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Realme حملتها الترويجية لسلسلة هواتف Realme 6 المرتقب الإعلان الرسمي عنها في حدث يعقد في 6 من مارس المقبل، ولقد نشرت الشركة مجموعة من الإعلانات التشويقية تقدم من خلالها بعض التفاصيل حول هاتفي Realme 6 و6 Pro، وسوارة اللياقة البدنية المرتقبة.

كانت شركة Realme قد كشفت عن هواتف Realme 5 خلال شهر أغسطس من عام 2019، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق جيل جديد من سلسلة الهواتف خلال الأسبوع المقبل.

أكدت التفاصيل التي نشرت من Realme عن دعم هواتف Realme 6 بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية المميزة بإعدادات رباعية، كما تدعم الكاميرة تكبير حتى 20 مرة.

من جانب أخر تأتي الإصدارات الجديدة بمعدل تحديث 90Hz في الشاشة، مع جودة عرض FHD بلس، ودعم تقنية الشحن السريع من شاحن بقدرة 30W.

Advertisements

كما يختلف تصميم الكاميرة في هواتف Realme 6 القادمة عن تصميم نتوء الشاشة في سلسلة هواتف Realme 5 السابقة حيث يضم هاتف Realme 6 ثقب للكاميرة الأمامية في الجانب الأيسر من الشاشة، بينما يضم هاتف Realme 6 Pro كاميرة مزدوجة في ثقب الشاشة حيث يتميز أحد المستشعرات بزوايا عرض واسعة.

ويوضح إعلان تشويقي أخر سماعة أذن بإتساع أكبر، لذا من المتوقع أن يتميز الهاتف بسماعات ستريو مزدوجة، كما في هاتف X2 Pro، ومن المنتظر أن تقدم الشركة تفاصيل أكثر حول الهاتفين والسعر الذي تنطلق به الإصدارات الجديدة.

يذكر أن Realme سيكون لديها إعلان أخر عن سوارة ذكية للياقة البدنية تأتي بشاشة OLED ملونة، وتضم السوارة الذكية USB مدمج للشحن، كما تتوفر بثلاثة إختيارات في الألوان.

المصدر

اعلان





