تكنولوجيا: كوالكوم تكشف عن نموذج مرجعي من نظارات الواقع الإفتراضي بشريحة XR2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كانت شركة كوالكوم قد كشفت عن منصة XR2 في نهاية العام الماضي، واليوم تقدم عملاق تصنيع الرقاقات نموذج مرجعي من نظارات الواقع الإفتراضي بشريحة XR2 الجديدة.

تتميز منصة XR2 من كوالكوم بتقنية 5G، مع دعم تشغيل فيديو بدقة 8K بزاوية عرض 360 درجة، كما تأتي المنصة بآداء مضاعف في وحدة المعالجة وكرت الشاشة مقارنة بالإصدار السابق.

ويأتي النموذج المرجعي من نظارات الواقع الإفتراضي المقدمة من كوالكوم، ليقدم نظرة على كيفية عمل الشرائح في النظارات، وكفاءة الشرائح الجديدة، ولقد صمم النموذج المرجعي من نظارة الواقع الإفتراضي بالتعاون بين كوالكوم و Goertek، حيث لا يختلف التصميم الخارجي عن نظارات الواقع الإفتراضي الحالية، إلا أن الإختلاف يأتي في التكوينات الداخلية للنظارة.

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ومن المقرر أن تضم النظارة تقنية 5G و دعم 8K، كما تضاعف آداء وحدة المعالجة وكرت الشاشة، أيضاً تأتي نظارة XR2 بآداء مضاعف 4 مرات أكثر في النطاق الترددي للفيديو، مع جودة عرض 6 مرات أفضل، وتحسينات في تقنية الذكاء الإصطناعي بنسبة 11 مرة أفضل من الإصدار السابق.

من جانب أخر يدعم تصميم النموذج المرجعي من النظارة عدد 7 كاميرات، كما يشمل تصميم النظارة IR emitter الذي يدعم تتبع حركة اليد وحركة الرأس في تقنية الواقع الإفتراضي، مع تقنية التتبع الكهرومغناطيسي لخفض تأخر الإستجابة، وتتبع بآداء أسرع للأجهزة الطرفية.

كما يضم النموذج المرجعي من نظارة كوالكوم صوت محيطي 3D، مع دعم الأوامر الصوتية، إلا أن هذا النموذج المرجعي لا يتوفر لكافة المستخدمين بالتأكيد، حيث تستعد كوالكوم لتوفير هذا النموذج المرجعي لبعض الشركاء خلال الأشهر القادمة، لتطوير جيل جديد من نظارات الواقع الإفتراضي أو المعزز بمنصة XR2 الجديدة من كوالكوم.

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