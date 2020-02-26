تصميم Xiaomi BlackShark 3 يظهر جزئيًا في الفيديوهات التشويقية للهاتف

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن هاتف الألعاب المرتقب Xiaomi BlackShark 3 في اليوم الثالث من شهر مارس المقبل، ولكن اليوم، فتحت الشركة أيضًا باب تقديم التسجيلات المسبقة على الهاتف ونشرت بعض الإعلانات التشويقية، لتكشف عن تصميم الجهاز.

لقد أصبح من الواضح الآن أن الهاتف سيضم شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz. وعلاوة على ذلك، فقد تأكد الآن كذلك أن شاشة الهاتف Xiaomi BlackShark 3 ستكون سريعة الإستجابة بحيث ستستجيب للإصبع الواحد في غضون 24 جزء من الثانية وعدة أصابع في 28 جزء من الثانية. يجب أن يكون هذا كافيًا لتقليل مدة الإستجابة وضمان تجربة لعب سلسة ومثالية.

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في فيديو مقارنة سريع، يمكن رؤية الهاتف Xiaomi BlackShark 3 وهو يتفوق على كل من iPhone 11 Pro و OnePlus 7T Pro و Oppo Reno Ace و Asus ROG Phone II في سرعة إستجابة الشاشة للمس.

يمنحنا الفيديو أيضًا لمحة عن تصميم الواجهة الأمامية للهاتف والتي تبدو مشابهة لواجهة هاتف BlackShark الرائد الحالي. لدينا منفذ السماعات 3.5mm في الأعلى ومكبرات صوتية مزدوجة في الأمام. والشاشة خالية من القطع أو الثقب. وفيما يخص تصميم الواجهة الخلفية، فيبدو أنه يتماشى مع لغة التصميم المستخدمة في هواتف BlackShark الحالية، فهي تضم شعار الشركة المضيء، فضلا عن أضواء LED أخرى، وما يبدو أنه مزيج من الزجاج والألومنيوم.

عمومًا، سنعرف المزيد عن الهاتف Xiaomi BlackShark 3 في المستقبل القريب.