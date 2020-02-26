Realme 6 و Realme 6 Pro قادمان يوم 5 مارس، وسترافقهما إسوارة اللياقة البدنية

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة Realme النقاب عن الهاتفين Realme 5 و Realme 5 Pro في شهر أغسطس الماضي، والآن أعلنت الشركة أنها ستقوم بالكشف عن خلفي هذين الهاتفين واللذان من المفترض أن يحملا إسم Realme 6 و Realme 6 Pro في الأسبوع المقبل.

سيتم كشف النقاب عن الهاتفين Realme 6 و Realme 6 Pro في اليوم الخامس من شهر مارس المقبل، وقد إستعانت شركة Realme بالممثل الهندي سلمان خان ليصبح سفيرًا للعلامة التجارية.

ووفقا لشركة Realme، فقد كشفت لنا أن الهاتفين Realme 6 و Realme 6 Pro سيضمان أربع كاميرات في الخلف ستمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 64 ميغابكسل، وشاشات +FullHD تمتاز بمعدل بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، فضلا عن بطاريات تدعم الشحن السريع بقوة 30W.

أيضًا، على عكس الهاتفين Realme 5 و Realme 5 Pro اللذان وصلا مع شاشات مزودة بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، فإن الهاتفين Realme 6 و Realme 6 Pro سيصلان مع شاشات تمتاز بثقب في الركن الأيسر العلوي، وهو الثقب حيث سيتم تضمين كاميرا أمامية واحدة في حالة الهاتف Realme 6، وكاميرتين في حالة الهاتف Realme 6 Pro.

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ومع ذلك، بينما لا نزال ننتظر أن تكشف لنا شركة Realme عن أسعار وموعد إطلاق الهاتفين Realme 6 و Realme 6 Pro، فقد بدأت الشركة بالفعل في قبول ” الطلبات العمياء ” على كلا الهاتفين من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت في الهند.

إلى جانب الهاتفين Realme 6 و Realme 6 Pro، فسوف تكشف شركة Realme كذلك اليوم عن أول إسوارة للياقة البدنية لها في اليوم الخامس من الشهر المقبل، وهي إسوارة اللياقة البدنية التي تأكد أنها ستضم مستشعر ضربات القلب وموصل USB مدمج وشاشة OLED مُلونة. ستكون إسوارة اللياقة البدنية هذه متاحة بثلاثة ألوان، بما في ذلك الأسود والأصفر. عمومًا، يجب أن نعرف المزيد عن هذه المنتجات مع إقترابنا من يوم 6 مارس.