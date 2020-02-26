شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "فيس بوك" يستحوذ على الشركة المطورة للعبة Asgard's Wrath للواقع الافتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحوذت فيس بوك على Sanzaru Games وهى الشركة المطورة للعبة الواقع الافتراضى Asgard's Wrath، بعد بضعة أشهر فقط من شرائها أيضًا لشركة Beat Games المطورة للعبة Beat Saber، إذ أعلن مايك فيردو، مدير محتوى AR / VR على فيس بوك، عن عملية الاستحواذ فى مدونة على موقع Oculus، ولم يكشف عن شروط الصفقة، لكنه أوضح أن Sanzaru ستبقى استوديو مستقل يعمل من مكاتبه الحالية فى الولايات المتحدة وكندا.

سيتم الاعتراف رسميا بـ "الغالبية العظمى" من موظفى Sanzaru كجزء من فريق Oculus Studios، ويجب على البعض، حسب صناعة الألعاب، المغادرة لأن وظائفهم مشروطة بمشاريع معينة، وليس من الواضح تمامًا ما إذا كان هذا يعنى أن Sanzaru ستلغى بعض المشاريع التى يعمل عليها، كما أوضح فيردو أيضًا أن الاستوديو ليس مستعدًا للحديث عن المشاريع المستقبلية حتى الآن.

وتعد لعبة Asgard's Wrath ، على عكس Beat Saber وغيرها من الألعاب غير الرسمية، عبارة عن لعبة RBG أو Role-playing game وهى شكل من الألعاب يتقمّص فيها اللاعبون شخصيات فى إطار خيالى، والتى توضح ما يمكن أن تفعله الواقع الافتراضى بهذا النوع من الألعاب.

جدير بالذكر استحوذت شركة فيس بوك أوائل الشهر الجارى على Scape Technologies، وهي شركة بريطانية ناشئة متخصصة في مجال الرؤية الحاسوبية، وتعمل على تقنية لتحديد الموقع تتفوق على قدرات نظام GPS الحالي، فيما رفض متحدث باسم فيس بوك تقديم الكثير من المعلومات عن الصفقة قائلا: "إننا نستحوذ على شركات تقنية أصغر من وقت لآخر، ولا نناقش خططنا دائمًا”، وهي العبارة التي تستخدمها الشركة لتأكيد صفقات الاستحواذ بطريقة غير مباشرة، لكن من المرجح أن تكون قيمة الصفقة نحو 40 مليون دولار أمريكي، فيما كشف التقرير أن مسؤولين سابقين لدى الشركة الناشئة استقالوا ليحل محلهما مسؤولين من فيس بوك.