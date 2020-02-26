ناسا: زلازل وهزات تضرب المريخ

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أكد أحدث مسبار تابع لوكالة ناسا وقوع زلازل وحتى هزات تابعة على كوكب المريخ بشكل دوري، فيما أورد علماء، الاثنين، أن مقياس الزلازل على المسبار “إنسايت” رصد عشرات الهزات المريخية.
وتركز سلسلة من الأوراق البحثية على 174 زلزالا تم رصدها خلال سبتمبر الماضي، 24 منها قوية نسبيا بما بين 3 و4 درجات، وربما تكون نابعة عن نشاطات بعيدة.
وكانت الهزات الباقية أقل قوة وغير معلومة المصدر على سطح المريخ.
وفي مؤتمر صحفي، قال الباحثون إن الهزات الأقوى حتى لن تشكل خطرا على أحد على سطح الكوكب الأحمر.
ومنذ ذلك الحين، ارتفعت الحصيلة إلى أكثر من 450 زلزالا، معظمها صغيرة، وفقا لما قال كبير علماء “إنسايت”، بروس باندرت، المسؤول في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا.
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