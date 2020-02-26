تكنولوجيا: أول الصور الحية لساعة Oppo الذكية بنظام جوجل Wear OS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت اليوم أول الصور الحية لإصدار Oppo الأول من الساعات الذكية التي تأتي بتصميم الشاشة المنحنية، مع نظام تشغيل جوجل Wear OS.

كشفت شركة Oppo خلال الفترة الماضية عن صور رسمية تستعرض اللمحات الأولى للتصميم الذي ينطلق به إصدار الشركة الأول من الساعات الذكية، واليوم تظهر بوضوح الساعة الذكية في صور حية بتصميم منحني في الشاشة.

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ويؤكد مصدر التسريبات على أن ساعة Oppo الذكية ستنطلق بمستوى تسعير مرتفع للأسواق، أيضاً لن تقدم Oppo الساعة الذكية بحجم كبير، كما تشير التوقعات إلى أن الساعة الذكية تأتي بمستشعر ECG لرسم تخطيط القلب.

يذكر أن Oppo تستعد للإعلان الرسمي عن الساعة الذكية خلال حدث الشركة القادم في 6 من مارس كما تعلن الشركة عن سلسلة هواتف Find X2 خلال الحدث.

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