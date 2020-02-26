الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تسهيل عملية إستبدال بطاريات الهواتف الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - لا يزال بعض مستخدمي الأندرويد يتذكرون الأوقات التي كانت فيها معظم هواتف الأندرويد تحتوي على بطاريات قابلة للاستبدال من قبل المستخدم نفسه، وهو الأمر الذي أصبح نادرًا الآن. حسنًا، وفقًا لمستند تم تسريبه هذا الأسبوع على شبكة الإنترنت، يخطط الإتحاد الأوروبي لإصلاح ذلك في المستقبل القريب من خلال إجبار الشركات المصنعة على جعل بطاريات هواتفهم الذكية سهل الوصول إليها وقابلة للإستبدال.

تمكن موقع مالي هولندي من الحصول على هذه المعلومات والهدف من الإقتراح هو تقليل النفايات الإلكترونية. تعتقد الهيئة الأوروبية أنه إذا كان المستخدم قادرًا على تغيير البطارية دون أي متاعب، فإنه سيفعل ذلك ويحتفظ بالجهاز لفترة أطول بدلاً من التخلص منه بعد عامين من الإستخدام. يشير الاقتراح أيضًا إلى حاجة الشركات المصنعة إلى جعل المكونات في متناول اليد لمساعدة مراكز الطرف الثالث المتخصصة في إصلاح الأجهزة على تقديم خدمات التصليح للمستهلكين.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الخطة إعادة تدوير المواد الخام وإعادة استخدامها بعد جمع النفايات الإلكترونية. سيعمل الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف على نظام جمع أوروبي لجمع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الشحن القديمة لتسهيل عملية إعادة التدوير. تُعد علب الأجهزة الصديقة للبيئة والقابلة لإعادة التدوير جزءًا من الإقتراح، والذي يُقال أنه سيتم تقديمه في وقت ما من الشهر المقبل.