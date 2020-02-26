iPhone XR الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا عالميًا في 2019

أصبح iPhone XR من آبل أشهر هاتف ذكي عالميًا في عام 2019، وذلك وفقًا للبيانات الجديدة من شركة أبحاث السوق Omdia، وبحسب ما ورد كانت شحنات iPhone XR أعلى بمقدار 9 ملايين وحدة من طراز آيفون التالي الأكثر مبيعًا، والذي كان iPhone 11.

ووفقًا لتقرير شركة أبحاث السوق Omdia، فإن شركة آبل شحنت 46.3 مليون وحدة من هاتف iPhone XR خلال عام 2019، ويمثل هذا الرقم أكثر من ضعف عدد شحنات الهاتف البالغة 23.1 مليون وحدة خلال عام 2018، بينما بلغت شحنات iPhone 11 ما يصل إلى 37.3 مليون وحدة خلال العام.

واحتلت شركة آبل المرتبة الأولى والثانية، في حين احتلت شركة سامسونج المرتبة الثالثة والرابعة والخامسة من خلال Galaxy A10 و Galaxy A150 و Galaxy A20 بعدد شحنات وصل إلى 30.3 مليون و 24.2 مليون و 19.2 مليون وحدة على التوالي.

وحل جهاز iPhone 11 Pro Max في المرتبة السادسة كأكثر الهواتف الذكية شعبية مع 17.6 مليون وحدة مشحونة، يليه iPhone 8 بنحو 17.4 مليون وحدة مشحونة، في حين جاء هاتف iPhone 11 Pro في المركز التاسع بعدد شحنات وصل إلى 15.5 مليون وحدة.

وتقدر شركة أبحاث السوق Omdia بشكل عام أن شحنات آيفون من شركة آبل انخفضت بنسبة 4.6 في المئة في عام 2019 مقارنةً بالعام السابق، وبالرغم من هذا الانخفاض على أساس سنوي، والذي تنسبه Omdia إلى زيادة الأسعار، فإن شركة آبل تواصل احتلالها المرتبة الأولى من حيث الشحنات.

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وقال (جوسي هونغ) Jusy Hong، مدير أبحاث وتحليل قطاع الهواتف الذكية في Omdia: “تواصل شركة آبل الاستحواذ على المركزين الأول والثاني في تصنيف شحنات الهواتف الذكية العالمية، مع احتفاظها بهذا الوضع المهيمن لأكثر من خمس سنوات على التوالي”.

وأضاف هونغ أن استمرار هيمنة آبل أمر مثير للإعجاب، وذلك بالنظر إلى أن ارتفاع أسعارها تسبب في انخفاض إجمالي شحناتها في العام الماضي، لكنها تمكنت، من خلال الحد من عدد الطرز التي تقدمها مقارنةً مع أفضل منافسيها، من تركيز مبيعاتها على عدد قليل من الهواتف الذكية التي تتمتع بجاذبية واسعة مثل iPhone XR.