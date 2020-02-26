كوالكوم: هناك أكثر من 70 هاتفًا مزودًا بمعالج Snapdragon 865

يستعد العديد من مصنعي الهواتف الذكية في الشهر أو الشهرين المقبلين للإعلان عن أجهزة تتضمن معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 865 الذي أعلنت عنه الشركة في شهر ديسمبر من العام الماضي، والذي لم يظهر حتى الآن إلا ضمن عدد قليل من الهواتف الذكية المختلفة، من بينها سلسلة Samsung S20.

وكشفت شركة كوالكوم في بيان صحفي أنه يوجد حاليًا أكثر من 70 جهازًا مختلفًا من المفترض إصدارها تستخدم معالج Snapdragon 865، خليفة معالجها Snapdragon 855.

وتشمل الشركات المنتجة لهواتف تتضمن معالج Snapdragon 865 بالتعاون مع كوالكوم أمثال سامسونج وسوني وشاومي وآسوس وأوبو وفيفو ولينوفو.

ويعد هذا الأمر منطقيًا بالنظر إلى أن كوالكوم تزود معظم هواتف أندرويد الذكية الرائدة بالمعالجات، وفي ظل نمو شبكة الجيل الخامس 5G أيضًا، فقد أصبحت رقاقاتها أكثر جاذبية بفضل مودم Snapdragon X55.

وذكرت كوالكوم في البيان الصحفي بالاسم مجموعة من هذه الأجهزة القادمة، وذلك بالرغم من أن هناك هواتف ضمن المجموعة لم يتم الإعلان عنها رسميًا بعد.

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القائمة المذكورة من قبل كوالكوم:

Black Shark 3

FCNT arrows 5G

iQOO 3

Legion Gaming Phone

Nubia Red Magic 5G

OPPO Find X2

realme X50 Pro

Redmi K30 Pro

ROG Phone 3

Samsung Galaxy S20 و +S20 و S20 Ultra

Sharp AQUOS R5G

Sony Xperia 1 II

vivo APEX 2020 Concept Phone

Xiaomi Mi 10 و Mi 10 Pro

ZenFone 7

ZTE Axon 10s Pro

وقالت كوالكوم: “بعد الإعلان عن Snapdragon 865 في ديسمبر 2019، تم الإعلان عن أكثر من 70 تصميمًا قيد التطوير اعتمادًا على المنصة، وبالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن أكثر من 1750 تصميمًا قيد التطوير استنادًا إلى منصات سلسلة Snapdragon 8 المحمولة”.

ويفترض الكشف عن المزيد من الهواتف المزودة بتقنية 5G مع مرور الوقت، والجدير بالذكر أن هاتف Samsung Galaxy Note التالي سيأتي على الأرجح مع معالج Snapdragon 865 وسيكون متوافق مع شبكات الجيل الخامس.

ومن المتوقع أن تطلق شركة آبل هاتفًا واحدًا على الأقل مدعومًا بتقنية 5G هذا العام أيضًا، وبالرغم من أن الهاتف قد يحتوي على مودم 5G من كوالكوم، إلا أنه لن يقدم معالج Snapdragon 865.