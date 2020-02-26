تعرف على أبسط ساعة رقمية على الإطلاق

أصبحت الساعات متطورة ومتنوعة بين ساعات ميكانيكية فخمة وساعات ذكية محملة بالبرمجيات، ومع ذلك، فإن ساعة Solid State Watch، وهي مشروع فني من استوديو التصميم CW&T، الذي يبحث حاليًا عن تمويل على Kickstarter، هي بمثابة تكريم بسيط للغاية لأيام أقل تعقيدًا، وخاصةً ساعة Casio F91W-1 الرقمية الكلاسيكية.

وبالرغم من أن ساعة Casio F91W-1 كانت جهازًا لضبط الوقت مبسطًا إلى حد ما، حيث وفرت أكثر الميزات الأساسية للساعة، وساعة التوقيت، والتنبيه، والإضاءة الخلفية، فإن ساعة Solid State Watch تأخذ الإلكترونيات من ساعة Casio F91W-1 وتغلفها ضمن كتلة من مادة الراتنج الصلب.

وتأتي الساعة بدون أزرار، مما يجعل ساعة التوقيت والتنبيه والإضاءة الخلفية غير قابلين للاستخدام، ولا يمكن ضبطها أو تغييرها لتتماشى مع التوقيت الصيفي، ولا يمكن استبدال البطارية بمجرد نهايتها، وذلك بعد نحو 10 سنوات من الاستعمال بحسب تقديرات CW&T.

ويعمل استوديو التصميم CW&T على إخفاء وظيفة التاريخ عبر شعار الاستوديو، وذلك لأن ساعة Casio F91W-1 لا يمكنها حساب السنوات الكبيسة، مما يعني أنها ستكون غير دقيقة مع مرور الوقت، ولكن بغض النظر عن كل هذه القيود، تبدو الساعة الناتجة مدهشة للغاية، مع الحركة الرقمية التي تبدو عائمة داخل الراتنج الشفاف الذي يحيط بها.

كما أن عدم وجود أزرار أو أي نقاط دخول تجعل ساعة Solid State Watch مقاومة للماء والعوامل الجوية.

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ويوضح استوديو التصميم CW&T أن هذه الساعة ليست ساعة جيدة بالمعنى التقليدي، وفي حال كنت تعتبرها ساعة عملية بحتة، فهي مضيعة للمواد والوقت والطاقة لأنها عبارة عن ساعة تعمل بكامل طاقتها لكن بدون جميع وظائفها تقريبًا، ولا تتيح لك تغيير بطاريتها، وستصبح أقل دقة بمرور الوقت.

وتعد الساعة باختصار عبارة عن منتج رقمي تمت إزالة كل ميزاته الرقمية، مع ترك الوظيفة التناظرية الأساسية، وهي أداة لا تتطلب تطبيقًا لتثبيتها أو تعليمات أو إعدادات لضبطها، الأمر الذي يجعلها شيء مثير للاهتمام يجب رؤيته في عالم اليوم شديد التعقيد والمتصل بالإنترنت.

ويتوقع استوديو التصميم CW&T شحن ساعة Solid State Watch في شهر مايو، لكنها تعتبر باهظة الثمن مقارنة بساعة F91W-1 العادية، إذ يبلغ ثمنها 160 دولارًا، بينما يبلغ سعر ساعة F91W-1 ذات الوظائف الأكثر نحو 12 دولارًا.