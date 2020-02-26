شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد القمر من منظور رواد فضاء مهمة أبولو 13.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وكالة الفضاء ناسا فيديو يستعرض القمر من وجهة نظر رواد الفضاء فى مهمة أبولو 13 المجهضة، وتم تصميم الفيديو الذى تستغرق مدته دقيقتين بدقة 4K باستخدام بيانات من مستكشف القمر المدارى Lunar Reconnaissance Orbiter ، وهى مركبة فضائية آلية تابعة لناسا تدور حول القمر.

ووفقا لموقع CNN الأمريكى، قالت ناسا إن رواد الفضاء بقوا فى الظلام لمدة ثمانى دقائق عندما كانوا بين الفجر وشروق الشمس حتى برزت التضاريس القمرية، وتنقلك وكالة الفضاء بهذا الفيديو حول أجزاء من القمر لأكثر من دقيقة أثناء تشغيل الموسيقى فى الخلفية، لترى فيما بعد الأرض، وتقول ناسا إن هذا حدث عندما أعادت أبولو 13 تأسيس اتصالها اللاسلكى بمهمة التحكم فى المهمة.

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وينتهى الفيديو بإظهار المسار الذى سلكه رواد الفضاء حول القمر للوصول إلى الأرض بأمان، إذ خطط رواد فضاء أبولو 13 وجون سويجريت وفريد ​​هايس وجيمس لوفيل للهبوط على سطح القمر عندما فقدوا استخدام خزان الأكسجين الضرورى لتزويد الهواء والطاقة، وقال سويجريت كلماته الشهيرة: "هيوستن، لدينا مشكلة هنا" خلال المهمة.

وكان من المقرر أن تكون المركبة الفضائية القمرية أبولو 13 هى ثالث مهمة تقوم بها ناسا إلى القمر، ومع ذلك كان على الطاقم أن يتخلى عن خططه بعد يومين من الإطلاق.

وواجه رواد الفضاء والتحكم فى المهمة مشاكل لوجستية فى تثبيت المركبة الفضائية وإمدادها بالهواء، وكذلك توفير ما يكفى من الطاقة لخلايا الوقود التالفة للسماح بعودة ناجحة إلى الغلاف الجوى للأرض.

واضطر الطاقم، الذى ضم لوفيل وفريد هايز وجاك سويغيرت، إلى التخلى عن وحدة القيادة الرئيسية واستخدام الوحدة القمرية التى تهبط على سطح القمر كقارب نجاة للهبوط إلى الأرض.