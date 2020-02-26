تكنولوجيا: LG تعلن عن هاتف LG Q51 بشاشة FullVision وكاميرة ثلاثية وسعر 262 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة LG مؤخراً عن أحدث إصدار من سلسلة هواتف Q، الذي ينطلق بعنوان LG Q51 مع شاشة FullVision بنتوء علوي للكاميرة الأمامية وإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية.

يتميز هاتف LG Q51 بشاشة FullVision بحجم 6.5 إنش، بجودة عرض HD بلس، كما يضم رقاقة معالج Helio P22 من MediaTek، التي تتميز بدقة تصنيع 12 نانومتر، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 32 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD حتى سعة 2 تيرابايت، كما يأتي هذا الإصدار بنظام تشغيل Android Pie.

ويضم هاتف LG Q51 كاميرة خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل مع فلاش LED، كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، بينما يتميز المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير، وتأتي الكاميرة الأمامية في النتوء العلوي بدقة 13 ميجا بيكسل.

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أيضاً يأتي مستشعر البصمة في الجهة الخلفية من هاتف LG Q51، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، وفي تقنية الصوتيات تقدم LG الهاتف بتقنية DTS:X 3D لصوت محيطي متعدد الإتجاهات مع قنوات 7.1، كما يدعم هذا الإصدار معايير MIL-STD-810G.

ويتميز هاتف LG Q51 بقياسات 166.9 في 77.9 في 8.4مم، مع وزن 204 جرام، ومن المقرر أن يتوفر هاتف LG Q51 بألوان الأبيض والتيتانيوم بسعر 262 دولار، على أن يتوفر اليوم في السوق الكوري.

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