شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب يعد القص والنسخ واللصق "خطيرًا" على أجهزة أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن الكثير من المستخدمين يفضلون هواتف أيفون ونظام تشغيل iOS ويرون أنها أكثر أمانًا من نظام أندرويد المملوك لجوجل، كذلك فإن التقارير الأمنية المتعلقة بالتطبيقات تشير إلى وجود العديد من التطبيقات الضارة والخطيرة التي تظهر على متجر Google Play مقارنة بتلك الموجودة على متجر تطبيقات "آبل ستور"، لكن هذا في النهاية لا يعني أن أيفون غير قابل للاختراق ومحصن ضد التهديدات.

وبحسب موقع Forbes، فقد حذر الباحثون من أن الهاكرز يمكن أن يشكلوا تهديدًا على أجهزة أيفون عند استخدام مالكى هواتف أبل لميزة الحافظة أو clipboard أو نسخ ولصق النص، بعد اكتشاف ثغرة بها، حيث يستشهد تقرير فوربس بمذكرة نشرها الباحثان طلال الحاج بكري وتومي ميسك حُذرا بها من مشكلة أمان، حيث يمكن أن تسبب التطبيقات الضارة مشكلة على أجهزة iOS.

ويوضح الباحثون: "تتمتع تطبيقات iOS وiPadOS بوصول غير مقيد إلى لوح اللصق العام على مستوى النظام، ومن خلال إحداثيات GPS الموجودة في خصائص الصورة المضمّنة، يمكن لأي تطبيق يستخدمه المستخدم بعد نسخ هذه الصورة إلى لوحة اللصق، قراءة معلومات الموقع المخزنة في خصائص الصورة، واستنتاج موقع المستخدم بدقة".

ويمكن أن يحدث هذا بشفافية كاملة ودون موافقة المستخدم، وأثناء استخدام نظام iOS 13، كما يمكن للتطبيق أن يستنتج موقع المستخدم دون طلب ذلك - من خلال تحليل الموقع الجغرافي لعنوان IP الخاص به.