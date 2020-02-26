شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: 8 من كل 10 شركات لديها مخاوف أمنية من شبكات الجيل الخامس 5G والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة عن أن 8 من كل 10 شركات تعتقد أن شبكات الجيل الخامس 5G ستكون بمثابة تطور ثورى، لكنهم ما زالوا قلقين بشأن أمن هذه التقنية، وذلك حسبما ذكرت دراسة أجرتها شركة أكسنشر، وقد وجد الاستطلاع أن أربعة من كل خمسة شركات (79 في المئة) تعتقد أن الجيل الخامس سيكون له تأثير كبير على منظمتهم، بما في ذلك 57 في المئة الذين يعتقدون أنها ستكون ثورية.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، ففي المقابل، قال ربع المشاركين فقط (24 في المئة) أنهم يعتقدون أن تأثير الجيل الرابع كان ثوريًا، وقد استند المسح إلى ردود من أكثر من 2600 من صناع القرار في مجال الأعمال والتكنولوجيا في 12 قطاعًا صناعيًا في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ.

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وقال "جورج نازي" المدير الإداري الأول: "إن التنفيذيين يعتقدون أن 5G يمكن أن تساعد في تأمين أعمالهم، لكن بنية شبكة 5G تمثل أيضًا تحديات متأصلة فيما يتعلق بخصوصية المستخدم، وعدد الأجهزة والشبكات المتصلة، والوصول إلى الخدمة وسلامة سلسلة التوريد"، فيما يشير الاستطلاع إلى أن الشركات تفكر في كيفية التعامل مع هذه التحديات، حيث قال ثلاثة أرباع المستطلعين (74 في المئة) إنهم يتوقعون إعادة تحديد السياسات والإجراءات المتعلقة بالأمن مع ظهور 5G.

وفي الوقت نفسه، ما زال حوالي الثلث (31 في المئة) يعتقدون أن التكلفة الأولية لتنفيذ 5G ستكون كبيرة للغاية، وقد أشارت النتائج إلى أنه على الرغم من تحديات 5G، فإن المستقبل يبدو مشرقًا بالنسبة للشركات التي تتبنى التكنولوجيا، مع إدراك الشركات لإمكاناتها الضخمة.

وقال الباحثون: "من خلال استراتيجية العمل الصحيحة والتعاون في النظام الإيكولوجي، تشير الإشارات إلى عالم من حالات استخدام الجيل الخامس المذهلة ونتائج الأعمال".