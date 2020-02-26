شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Philips تحذر من انخفاض نتائجها المالية للربع الأول من 2020 بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة التكنولوجيا الصحية الهولندية فيليبس عن أنها تتوقع أن تؤثر آثار تفشي فيروس كورونا على نتائجها المالية في الربع الأول من هذا العام، وقالت الشركة: "إن التأثير على الحياة العامة والصناعة في الصين يؤثر أيضًا على الطلب في البلاد وسلسلة التوريد العالمية من Philips".

وبحسب موقع TOI الهندى، فقالت الشركة:" من المتوقع أن يكون لهذا تأثير سلبي على الأداء المالي لشركة Philips في الربع الأول من عام 2020"، وأضافت الشركة أن عدم اليقين بشأن المزيد من التطورات جعل من المستحيل تحديد حجم التأثير ومدة استمراره، فيما تبيع Philips معدات المستشفيات ومنتجات الصحة الشخصية بدءًا من الماسحات الطبية الكبيرة وحتى فرش الأسنان، ولديها حوالي 8000 موظف في الصين".

وقالت الشركة إنها اتخذت تدابير وقائية في مصانعها الصينية للمساعدة في منع تفشي المرض، حيث أصيب أكثر من 80.000 شخص بفيروس كورونا في الصين منذ اندلاع المرض، بينما انتشر الفيروس مؤخرًا ووصل إلى أوروبا والشرق الأوسط.

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وأوضحت الشركة أيضًا أنها تبرعت أيضًا بالمعدات واللوازم الطبية للمستشفى الجديد الذي تم بناؤه حديثًا في مدينة ووهان، المدينة الصينية في مركز تفشي المرض، لتسهيل تشخيص وعلاج المصابين بالفيروس.

ولا تزال أزمة فيروس كورونا حتى الآن قائمة والتى تؤثر بشكل يومي على العديد من الأرواح في مناطق متفرقة من العالم وبشكل مركز في مقاطعة هوبي الصينية منشأة الوباء، وقد أثر هذا الفيروس على أشكال الحياة بالكامل في مناطق واسعة من بر الصين الرئيسي لتعكس بظلالها على الحركة الاقتصادية مما يسبب عجزا في إمداد كم كبير من الشركات بالمكونات والمنتجات الرئيسية لمتطلبات دورة الإنتاج لديها وعلى وجه الخصوص الشركات التقنية منها.

وبحسب موقع techcrunch الأمريكى فقد كشفت شركة الأبحاث ودراسة السوق Canalys إلى أنها توقع تراجع شحنات أجهزة الكمبيوتر العالمية بنسبة 3.3% على أقل تقدير وحتى 9% بأعلى مستوياته خلال العام الجاري، فيما أوضحت الدارسة التي قامت بها الشركة تراجع شحنات الكمبيوتر بسبب تفشي فيروس كورونا بنسبة تتراوح من 10.1% إلى 20.6% خلال الربع الأول من العام 2020، فيما ستبقى أثار التراجع ظاهرةً حتى الربع الثاني مع توقع وصول نسبة التراجع إلى 8.9% فى أفضل الحالات وصولاً حتى 23.4 في أسوأ الظروف.