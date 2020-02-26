شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يبدأ اختبار الوضع المظلم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع المطورين XDA-Developer عن أن خدمة التراسل الفوري واتس آب بدأت اختبار الوضع المظلم على نسخة سطح المكتب من تطبيقها، وذلك بعد أسابيع من إطلاقها لتطبيقها على الأجهزة المحمولة، حيث كانت هناك معلومات عن دعم الوضع المظلم في تطبيق واتس اب وذلك قبل نحو عام، مع نشر العديد من لقطات الشاشة "سكرين شوت" من حين إلى الآخر للنسخ التجريبية من التطبيق.

وبحسب الموقع ففي يناير الماضى، حصلت نسخة التطبيق على منصة أندرويد على دعم الوضع المظلم، وبدأ المستخدمون ينتظرون توفره على نسخة سطح المكتب، فيما نشر موقع XDA-Developer اليوم لقطات شاشة تكشف أن تطبيق واتس آب قد بدأ بالفعل اختبار الوضع المظلم على نسخة سطح المكتب، وقد عثر الموقع على دلائل تؤكد العمل على الميزة في الإصدار 0.4.930 من نسخة سطح المكتب من الخدمة.

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وتكشف التسريبات عن أن الوضع المظلم على سطح المكتب مشابه بشكل كبير للوضع المظلم على نسخة أندرويد من التطبيق، وبالنظر إلى أن الميزة لا تزال في المرحلة التجريبية، فقد يجري واتس آب بضع التغييرات عليها قبل إطلاقها لعموم المستخدمين مستقبلًا، فيما كان موقع WABetaInfo – المتخصص في رصد المزايا التجريبية في خدمة واتساب خاصةً – قد نشر العديد من لقطات الشاشة التي تكشف عن المزيد من تفاصيل الميزة.