شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تستعد لافتتاح سوبر ماركت بدون "كاشير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة أمازون لافتتاح أول سوبر ماركت بدون "كاشير" فى سياتل، حيث يمكن للعملاء اختيار منتجات البقالة التى يرغبون فى شرائها، والخروج من المتجر بكل بساطة وسيعمل هذا المتجر تحت العلامة التجارية Amazon Go - نفس الاسم المستخدم لسلسلة متاجر Amazon Go التى يبلغ عمرها عامين.

ووفقًا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يقوم المتسوقون باستخدام تطبيق على الهاتف الذكى للدخول إلى المتجر، ثم تقوم سلسلة من الكاميرات وأجهزة الاستشعار بتتبع ما يختارونه من الأرفف ويضيفونه إلى سلتهم، وعندما يخرجون من المتجر، يضاف سعر أى شيء فى السلة على حساب أمازون الخاص بهم.

وتبلغ مساحة السوبر ماركت 10400 قدم مربع، فحجمه أكبر خمسة أضعاف من حجم المتاجر التقليدية، كما يضم هذا السوبر ماركت الكثير من البضائع بما قى ذلك الخبز الطازج والفواكه، وغيرها من المواد الغذائية المهمة.

فى المتجر الجديد، يمكن للعائلات التسوق جنبًا إلى جنب بواسطة هاتف واحد، لكن لا ينبغى للمتسوقين مساعدة شخص غريب فى الوصول إلى شيء ما من الرف العلوى.

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ولا يعد هذا المتجر أولى تجارب أمازون فى عالم ىالبقالة، إذ برزت تجربتها عام 2017 عندما اشترت شركة Whole Foods ومحلاتها الـ 500، كما أنها توسعت بسرعة فى خدمة توصيل البقالة عبر الإنترنت فى جميع أنحاء العالم، لكنها لا تزال بعيدة عن منافستها وول مارت فى الولايات المتحدة الأمريكية.

تملكWalmart ، باعتبارها أكبر محلات البقالة فى البلاد ، أكثر من 4700 متجر ولديها خدمة بقالة ناجحة عبر الإنترنت تتيح للمتسوقين الشراء عبر الإنترنت.

تخطط أمازون لفتح نوع آخر من متاجر البقالة فى لوس أنجلوس فى وقت ما من هذا العام، لكن الشركة قالت إنها لن تكون بدون "كاشير" فى هذا الموقع، ولم تكشف عن باقى التفاصيل.