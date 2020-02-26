شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخطط لإطلاق سماعات ذكية جديدة تحمل علامتها التجارية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث لموقع "ديلى ميل" البريطانى عن أن شركة أبل تخطط لطرح سماعات ذكية تحمل علامتها التجارية، فوفقًا للصور التى تم تداولها على موقع تويتر بواسطة مستخدم يدعى جون بروسر، أكد عدد من الموظفين فى الولايات المتحدة عن إضافة غامضة لقاعدة بيانات منتجاتهم تسمى "Apple Airpods X Generation".

وتظهر الصور اسم المنتج على ماسحة UPC رسمية، وهى أداة تُستخدم للتحقق من المخزون فى المتاجر، وتشير إلى أن المنتج الجديد لم يصل بعد، كما تشير أيضًا إلى أن سعر Airpods X Generation الغامضة سيكون 399 دولارًا ويمكن أن تأتى بثلاثة ألوان مختلفة.

على الرغم من أنه ليس من الواضح تمامًا اسم وسعر المنتج عند إطلاقه، إلا أن التكهنات تشير إلى أنه يمكن أن تكون هذه السماعات هى المنتج الذى تداولت الشائعات عن إطلاقه منذ فترة طويلة، إذ كشف تقرير لوكالة بلومبرج العام الماضى، جنبا إلى تصريحات المحلل Ming Chi-Kuo ، والذى يتنبأ غالبًا بالأجهزة القادمة من أبل، أن أبل بصدد طرح سماعات جديدة، ومع ذلك، ذكرت بلومبرج فى العام الماضى أن خطط إطلاق تلك السماعات تأخر بسبب "التحديات التنموية".

ويشير موقع AppleInsider إلى أن الاسم الموجود فى قاعدة البيانات Airpod X Generation ليس على الأرجح هو الاسم النهائي، إلا أن إصدار سماعات الرأس التى تحمل علامة أبل التجارية سيكون بمثابة خطوة كبرى بالنسبة للشركة نظرًا لملكيتها لشركة Beats المصنعة للسماعات الذكية.